Neuspešen zločinec: med vlomom se je zatopil v knjigo o grški mitologiji

Italijanski mediji poročajo o, v resnici prav zabavnem, poskusu vloma in ropa. 38-letnik je v stanovanje v italijanski prestolnici vdrl čez balkon, a ga je nato zamotila knjiga Gli dei alle sei (op. p. Bogovi ob šestih), ki Homerjevo Iliado razlaga z vidika bogov. 71-letni lastnik stanovanja je tako, ko se je zbudil, v stanovanju zagledal, kako vlomilec zatopljeno prebira književno delo.

Storilec je skušal po tem, ko so ga med spodletelim kaznivim dejanjem zasačili, skušal pobegniti čez balkon, a so ga oblasti kmalu za tem aretirale. Moški naj bi po poročanju BBC policiji povedal, da v stanovanje splezal, da bi obiskal znanca. "Mislil sem, da sem končal v B&B, ko sem zagledal knjigo in jo začel brati," je dejal.

Novica o spodletelem ropu je pritegnila tudi pozornost avtorja knjige Giovannija Nuccija, ki je lokalnim medijem povedal, da želi moškemu poslati kopijo, da bi lahko svoje branje dokončal. "To je nadrealistična zgodba, a tudi zgodba polna človečnosti," je dejal. Nucci je še povedal, da je njegov najljubši boj prav Hermes, bog tatov in literature. "Jasno, vse je povezano," se je pošalil.

Vlomilec naj bi imel sicer ob prijetju v rokah torbo z dragimi oblačili, ki naj bi jih tisti večer ukradli iz druge hiše.