Neustrašen Putinov kritik: preživel zastrupitev, zdaj umrl za rešetkami

Leta 2018 je želel kandidirati tudi na predsedniških volitvah, a mu je volilna komisija kandidaturo prepovedala, ker je bil leta 2013 zaradi poneverb pogojno obsojen na pet let zapora. "Putin se me boji in boji se ljudi, ki jih zastopam," je izjavil po odločitvi komisije.

Aleksej Navalni , ki se je rodil leta 1976, se je v politiko podal leta 2000 in kmalu zatem začel svoj boj proti korupciji v državi. Leta 2007 je denimo kupil delnice naftnih gigantov v državni lasti, da bi dostopal do poročil podjetij, ugotovitve o korupciji pa je objavil na svojem blogu. Nekaj let pozneje je ustanovil fundacijo za boj proti korupciji, s katero je razkrival bogastvo kremeljske elite.

Avgusta 2020 so ga v Nemčiji hospitalizirali zaradi zastrupitve z novičokom. Trdil je, da je za njegovo zastrupitvijo stal Vladimir Putin, zaradi tega so številne države sprejele sankcije proti visokim ruskim uradnikom.

V Moskvo se je vrnil v začetku leta 2021, oblasti pa so ga nemudoma aretirale zaradi kršitve pogojnega izpusta in kmalu zatem obsodile na dveinpolletno zaporno kazen. "Ni me strah in pozivam vas, da se ne bojite," je dejal v pozivu podpornikom, ko je pristal v Moskvi. Njegova aretacija je spodbudila ene izmed večjih demonstracij v Rusiji v zadnjih desetletjih. Na shodih po vsej državi je bilo pridržanih na tisoče ljudi.

Med prestajanjem kazni je bil obsojen na devet let zapora zaradi domnevne kršitve pogojnega izpusta, goljufije in nespoštovanja sodišča. Avgusta lani pa je bil spoznan še za krivega ustanovitve in financiranja ekstremistične organizacije in obsojen na dodatnih 19 let zapora.

Tudi v zaporu velik trn v peti Kremlju

Med prebivanjem za rešetkami se je 47-letnik večkrat pojavil na posnetkih s sodnih obravnav, na katerih je pogosto kritiziral Putina in njegovo politiko, zlasti invazijo na Ukrajino. "Rusija drsi v luži bodisi blata bodisi krvi, s polomljenimi kostmi, z revnim in oropanim prebivalstvom, okoli nje pa leži na deset tisoče ljudi, ubitih v najbolj neumni in nesmiselni vojni 21. stoletja," je v eni od svojih izjav povedal Navalni.