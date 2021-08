Neustrašna najstniška pilotka poletela na samostojno letalsko odisejo

Najstniška pilotka Zara Rutherford se je s svojim ultralahkim športnim letalom podala na prelet 52 držav in petih celin. Njeno trimesečno potovanje je bo popeljalo tudi čez oceane, puščave in prostrano sibirsko divjino. 19-letnica si želi namreč postati najmlajša ženska, ki je kdaj sama obkrožila planet. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi se v Belgijo vrnila 4. novembra.

Neustrašna 19-letna Zara Rutherford sanja, da bi nekega dne postala astronavtka. A za zdaj si je zadala nekoliko drugačen cilj - postati najmlajša ženska, ki je sama obkrožila planet. Prvi korak je bil le kratek skok čez Rokavski kanal iz rodne Belgije v Anglijo, poroča France24. Njeno trimesečno potovanje pa jo bo nato popeljalo čez oceane, puščave in prostrano sibirsko divjino. Poskušala se bo izogniti zastrašujočim glavnim letalskim vozliščem. Izjema bo le zasedeno letališče JFK v New Yorku. V svojem majhnem 325-kilogramskem letalu Shark UL bo sicer raje obiskala manjša letališča in vzletišča, kjer si bo privoščila počitek ter dotočila gorivo.

Letalo bo morala na poletih, ki bodo trajali tudi pet do šest ur, upravljati sama. Številne države so ji medtem že odobrile obisk, med njimi so tudi Grenlandija, Honduras, Savdska Arabija in Mjanmar. Najmlajši pilot, ki je kadarkoli samostojno preletel svet, je bil 18-letni Britanec Travis Ludlow. Ta je svoje potovanje zaključil v juliju. Rutherford pa bo najmlajša ženska, ki se bo lotila tega podviga. "Resnično upam, da bom dekleta in mlade ženske spodbudila k letalstvu in k STEM - znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki," je dejala pred vzletom. Dejala je, da tekom odraščanja na teh področjih ni videla veliko žensk, kar se ji zdi zelo nespodbudno za mlada dekleta. "Upam, da bom to spremenila," je dejala.

Na pot se ni podala neopremljena. S seboj ima tudi satelitski telefon in radio s katerim bo komunicirala s kontrolami zračnega prometa v vseh državah na svoji poti. Rutherfordova nima rezervnega letala, vendar pa je njena podporna ekipa v Belgiji, v kateri je tudi njen oče, nekdanji pilot britanskih letalskih sil, pustolovščino skrbno načrtovala. Predvsem so poskrbeli, da je najstnica že vnaprej pripravila vsa potrebna dovoljenja za letenje v različne nacionalne zračne prostore . Mama pilotke: Ponosna sem na hčer in na njeno poslanstvo, da navdihne mlade deklice Prehod Atlantika bo prvi velik izziv, pravi. Vendar pa bo naporna tudi dolga pot čez Sibirijo do Mongolije, kjer bo pogosto letela daleč od civilizacije, kar ji v primeru težav, povzroča še dodatne skrbi.

