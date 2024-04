Nevaren incident na dunajskem letališču: med vleko močno poškodovali letalo

"Potrjujemo, da je do poškodbe enega od naših letal A320neo prišlo izven delovanja letala, tj. brez posadke in potnikov na krovu. Začela se je preiskava o vzroku in višini škode," je za Kronen Zeitung povedala tiskovna predstavnica letalske družbe Austrian Airlines.

Po uradnih informacijah naj bi plovilo med vleko trčilo v električni steber in most za vkrcanje potnikov. Pri tem pa je odtrgalo desni stabilizator letala poškodovan pa je tudi most za vkrcavanje potnikov. Nesreča se je zgodila med vleko letala na terminal 3.

Natančen potek nesreče in obseg škode trenutno še preiskujejo, so za avstrijski medij sporočili z dunajskega letališča. Kot so dodali, so neprestano v stiku z letalsko družbo in tudi strokovnjaki, ki ocenjujejo, ali je letalo sploh mogoče popraviti.

Airbus je sicer priletelo z londonskega Heathrowa. Na Dunaju je pristalo v soboto pozno zvečer. Medtem ko je let potekal brez zapletov, pa se je pozneje na tleh zgodil resen incident.

Medij še poroča, da okvara letala sicer predstavlja dodatno težavo tudi zaradi prihajajoče poletne sezone in poletnega voznega reda, ki se je pravkar začel. Ni še znano, ali bodo morali zaradi okvare odpovedati določene polete.