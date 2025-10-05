Svetli način
Tujina

Nevaren trend: med 'surfanjem' na strehi podzemnega vlaka umrli dekleti

New York, 05. 10. 2025 10.52 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
K.H.
Komentarji
28

V soboto zjutraj so na strehi vlaka podzemne železnice v New Yorku našli mrtvi dekleti. Policija sumi, da sta umrli med t. i. surfanjem na vlaku. Newyorške oblasti že dlje časa opozarjajo na ta nevaren trend med mladimi, ki posnetke svojega 'surfanja' delijo na družbenih medijih. V zadnjih treh letih je zaradi tega skrajno tveganega početja samo v New Yorku umrlo že več kot 20 ljudi.

"Srce parajoče je, da sta dve mladi dekleti odšli, ker sta nekako mislili, da je vožnja zunaj vlaka podzemne železnice sprejemljiva igra," je dejal Demetrius Crichlow, predsednik agencije NYC Transit, ki je smrti označil za tragedijo. 

Starosti deklet, ki so ju v soboto zjutraj našli na strehi podzemnega vlaka za Brooklyn, še niso potrdili, je v soboto dejal predstavnik newyorške policije. 

"Starši, učitelji in prijatelji morajo svojim bližnjim jasno povedati: povzpeti se na vagon podzemne železnice ni surfanje, ampak je samomor. V mislih imam tako žalujoče družine kot delavce javnega prevoza, ki so našli ti dekleti – vse jih je ta tragedija hudo pretresla," je dodal Crichlow. 

"Srce se mi para zaradi družin in svojcev dveh najstnic, ki sta sinoči tragično izgubili življenje na vrhu vlaka," se je med prvimi na tragedijo odzval kandidat za župana New Yorka Zohran Mamdani. Dodal je, da je dogodek "oster opomin na nevarnosti 'surfanja' na podzemni železnici", poroča NBC News.

Televizija NBC News je naštela, da je bilo v letih 2023 in 2024 v New Yorku skupaj zabeleženih 18 smrtnih žrtev zaradi tega nevarnega trenda (leta 2021 šest, leta 2024 pa 12). Newyorška policija je avgusta sporočila, da so letos v podobnih incidentih umrle tri osebe. Skupaj z zadnjimi žrtvami so torej v zadnjih treh letih našteli kar 23 smrti zaradi "surfanja" na podzemnih vlakih.

Policija je zaradi tega naraščajočega trenda začela uporabljati drone, s katerimi letijo nad vlaki in odkrivajo morebitne prestopnike. Newyorški župan Eric Adams je junija dejal, da so policisti do tistega trenutka zaznali 52 "surferjev" in še pravočasno preprečili tragedijo.

Zaradi smrti 15-letnika mati v tožbo družbenih medijev

Leta 2023 je zaradi "surfanja" na podzemnem vlaku umrl tudi 15-letni Zackery Nazario. Njegova mati, Norma Nazario, je lani vložila tožbo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti proti tehnološkim družbam ByteDance, TikTok in Meta. Kot je pojasnila za NBC News, je njen sin za "surfanje po podzemni železnici" izvedel preko družbenih medijev. Najstnik je umrl med izvajanjem tega podviga, potem ko se je med vožnjo na strehi vlaka z glavo udaril v tram, padel med vagone na tračnice, kjer ga je nato povozil vlak. 

V tožbi piše, da družbena omrežja "namerno oblikujejo in razvijajo svoje izdelke, da bi spodbujala, omogočala in vsiljevala gradiva najstnikom in otrokom, za katera obtoženci vedo, da so problematična in zelo škodljiva za duševno in telesno zdravje njihovih mladoletnih uporabnikov". Odvetniki družine trdijo, da 15-letnik na družbenih omrežjih ni načrtno iskal tovrstnih nevarnih trendov in izzivov, pač pa da so same platforme oblikovane tako, da so mu prikazovale te vsebine.

Meta, ByteDance in TikTok obtožbe zavračajo. Sodni postopek še poteka.

nevaren trend surfanje podzemni vlak new york
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
METANSKI
05. 10. 2025 11.57
+2
NORO!
ODGOVORI
2 0
Še89sekund
05. 10. 2025 11.54
+2
Škode je za 0.00 €
ODGOVORI
2 0
Mladi? Plasto
05. 10. 2025 11.53
+1
glede na to kakšne risanke gledajo današnji otroci -logično .......... NIHČE,ki si je ogledal vsaj par risank ROAD RUNNERja se takšnega podvuga ne bi lotil niti v sanjah , kajti zelo nazorno je prikazano , kaj se zgodi ,ko pride tunel :D ......
ODGOVORI
2 1
boslo
05. 10. 2025 11.55
+1
Zakaj pa vedno znova oživi?
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
05. 10. 2025 11.46
+4
To so te vplivnice- niso več aja pa benčekovav si je kupla nov avto - kitajski ker za evropskega greš delat na šiht!
ODGOVORI
4 0
Srebrni breg
05. 10. 2025 11.43
+0
Ob neumni glavi telo trpi ob taki pa celo življenje izgubi.
ODGOVORI
1 1
boslo
05. 10. 2025 11.53
+1
Spet si pred ogledalom....c.c.c
ODGOVORI
1 0
bronco60
05. 10. 2025 11.42
+1
Mamdani, hm,hm.
ODGOVORI
1 0
MESE?AR
05. 10. 2025 11.40
+4
Gretica na posnetku pa tako nasmejana !
ODGOVORI
5 1
Khronos
05. 10. 2025 11.42
+4
Mungoti so v glavnem nasmejani...
ODGOVORI
4 0
Khronos
05. 10. 2025 11.37
+1
Eden bolj nazornih primerov rekla F.A.F.O.
ODGOVORI
1 0
Morgoth
05. 10. 2025 11.30
+9
Živimo v času, ko se slavi neumno, portali kot je ta jo pa celo promovirajo.
ODGOVORI
9 0
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2025 11.27
+8
Pri nas na SŽ ne morejo surfati, ker gredo vlaki 15 km na uro!
ODGOVORI
8 0
boslo
05. 10. 2025 11.55
Lahko, po internetu
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2025 11.26
+1
Šele sedaj to poročate pa je umrlo že 22 mladih!
ODGOVORI
2 1
slayer2
05. 10. 2025 11.26
+7
Greta se pa spet laže!!!
ODGOVORI
8 1
Khronos
05. 10. 2025 11.38
+5
Pssst, tega ne smeš povedat na glas...bo sveta Greta huda, 24ur pa tudi...
ODGOVORI
5 0
MESE?AR
05. 10. 2025 11.39
+3
A so jo bolj grdo pogledali in ji ni bilo všeč ?
ODGOVORI
3 0
2fast4
05. 10. 2025 11.24
+8
kramp pa lopata bi zbistrila njihove misli... po delu bi bili prijetno utrujeni ter opazili bi, da denar ne leta po zraku ter vse, kar vidijo tudi smetišno kanto na igrišču je mogel nekdo plačati....potem bi ugotovili, da le ta ni za razbit...
ODGOVORI
8 0
Rock8
05. 10. 2025 11.21
+6
Ja,Internet je hudič
ODGOVORI
6 0
medusa
05. 10. 2025 11.21
+5
Butasti butalci po vsem svetu ...tale Greta pa na prvem mestu....
ODGOVORI
7 2
medvescak
05. 10. 2025 11.19
+1
Pri nas je šlo to drugače, mi smo surfali na stopnicah pri odprtih vratih🚋🏄
ODGOVORI
3 2
05. 10. 2025 11.11
+8
učas ni biv to nevarni trend ampak naravna selekcija
ODGOVORI
8 0
Rožice so zacvetele
05. 10. 2025 11.05
+4
Kam pripelje brezdelje in dolgčas. Ne bo pretirane škode, ker od takih družba tako ali tako ne bi imela koristi.
ODGOVORI
5 1
bandit1
05. 10. 2025 11.00
+8
Umri mlad, umri lep, to je že nek igralec povedal in končal pod cesto v poršu.
ODGOVORI
8 0
cekinar
05. 10. 2025 11.00
+15
Darwinizem pač,kaj sploh to omenjate.
ODGOVORI
15 0
