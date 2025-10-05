Nevaren trend: med 'surfanjem' na strehi podzemnega vlaka umrli dekleti

"Srce parajoče je, da sta dve mladi dekleti odšli, ker sta nekako mislili, da je vožnja zunaj vlaka podzemne železnice sprejemljiva igra," je dejal Demetrius Crichlow, predsednik agencije NYC Transit, ki je smrti označil za tragedijo.
Starosti deklet, ki so ju v soboto zjutraj našli na strehi podzemnega vlaka za Brooklyn, še niso potrdili, je v soboto dejal predstavnik newyorške policije.
"Starši, učitelji in prijatelji morajo svojim bližnjim jasno povedati: povzpeti se na vagon podzemne železnice ni surfanje, ampak je samomor. V mislih imam tako žalujoče družine kot delavce javnega prevoza, ki so našli ti dekleti – vse jih je ta tragedija hudo pretresla," je dodal Crichlow.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
"Srce se mi para zaradi družin in svojcev dveh najstnic, ki sta sinoči tragično izgubili življenje na vrhu vlaka," se je med prvimi na tragedijo odzval kandidat za župana New Yorka Zohran Mamdani. Dodal je, da je dogodek "oster opomin na nevarnosti 'surfanja' na podzemni železnici", poroča NBC News.
Televizija NBC News je naštela, da je bilo v letih 2023 in 2024 v New Yorku skupaj zabeleženih 18 smrtnih žrtev zaradi tega nevarnega trenda (leta 2021 šest, leta 2024 pa 12). Newyorška policija je avgusta sporočila, da so letos v podobnih incidentih umrle tri osebe. Skupaj z zadnjimi žrtvami so torej v zadnjih treh letih našteli kar 23 smrti zaradi "surfanja" na podzemnih vlakih.
Policija je zaradi tega naraščajočega trenda začela uporabljati drone, s katerimi letijo nad vlaki in odkrivajo morebitne prestopnike. Newyorški župan Eric Adams je junija dejal, da so policisti do tistega trenutka zaznali 52 "surferjev" in še pravočasno preprečili tragedijo.
Zaradi smrti 15-letnika mati v tožbo družbenih medijev
Leta 2023 je zaradi "surfanja" na podzemnem vlaku umrl tudi 15-letni Zackery Nazario. Njegova mati, Norma Nazario, je lani vložila tožbo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti proti tehnološkim družbam ByteDance, TikTok in Meta. Kot je pojasnila za NBC News, je njen sin za "surfanje po podzemni železnici" izvedel preko družbenih medijev. Najstnik je umrl med izvajanjem tega podviga, potem ko se je med vožnjo na strehi vlaka z glavo udaril v tram, padel med vagone na tračnice, kjer ga je nato povozil vlak.
V tožbi piše, da družbena omrežja "namerno oblikujejo in razvijajo svoje izdelke, da bi spodbujala, omogočala in vsiljevala gradiva najstnikom in otrokom, za katera obtoženci vedo, da so problematična in zelo škodljiva za duševno in telesno zdravje njihovih mladoletnih uporabnikov". Odvetniki družine trdijo, da 15-letnik na družbenih omrežjih ni načrtno iskal tovrstnih nevarnih trendov in izzivov, pač pa da so same platforme oblikovane tako, da so mu prikazovale te vsebine.
Meta, ByteDance in TikTok obtožbe zavračajo. Sodni postopek še poteka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.