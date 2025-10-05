Nevaren trend: med 'surfanjem' na strehi podzemnega vlaka umrli dekleti

V soboto zjutraj so na strehi vlaka podzemne železnice v New Yorku našli mrtvi dekleti. Policija sumi, da sta umrli med t. i. surfanjem na vlaku. Newyorške oblasti že dlje časa opozarjajo na ta nevaren trend med mladimi, ki posnetke svojega 'surfanja' delijo na družbenih medijih. V zadnjih treh letih je zaradi tega skrajno tveganega početja samo v New Yorku umrlo že več kot 20 ljudi.

"Srce parajoče je, da sta dve mladi dekleti odšli, ker sta nekako mislili, da je vožnja zunaj vlaka podzemne železnice sprejemljiva igra," je dejal Demetrius Crichlow, predsednik agencije NYC Transit, ki je smrti označil za tragedijo. Starosti deklet, ki so ju v soboto zjutraj našli na strehi podzemnega vlaka za Brooklyn, še niso potrdili, je v soboto dejal predstavnik newyorške policije. "Starši, učitelji in prijatelji morajo svojim bližnjim jasno povedati: povzpeti se na vagon podzemne železnice ni surfanje, ampak je samomor. V mislih imam tako žalujoče družine kot delavce javnega prevoza, ki so našli ti dekleti – vse jih je ta tragedija hudo pretresla," je dodal Crichlow.

"Srce se mi para zaradi družin in svojcev dveh najstnic, ki sta sinoči tragično izgubili življenje na vrhu vlaka," se je med prvimi na tragedijo odzval kandidat za župana New Yorka Zohran Mamdani. Dodal je, da je dogodek "oster opomin na nevarnosti 'surfanja' na podzemni železnici", poroča NBC News. Televizija NBC News je naštela, da je bilo v letih 2023 in 2024 v New Yorku skupaj zabeleženih 18 smrtnih žrtev zaradi tega nevarnega trenda (leta 2021 šest, leta 2024 pa 12). Newyorška policija je avgusta sporočila, da so letos v podobnih incidentih umrle tri osebe. Skupaj z zadnjimi žrtvami so torej v zadnjih treh letih našteli kar 23 smrti zaradi "surfanja" na podzemnih vlakih. Policija je zaradi tega naraščajočega trenda začela uporabljati drone, s katerimi letijo nad vlaki in odkrivajo morebitne prestopnike. Newyorški župan Eric Adams je junija dejal, da so policisti do tistega trenutka zaznali 52 "surferjev" in še pravočasno preprečili tragedijo.

Zaradi smrti 15-letnika mati v tožbo družbenih medijev