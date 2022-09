Nevaren spletni izziv: zaradi pekočega čipsa številni v bolnišnicah

"Obljubili so mi 50 dolarjev (evrov), če pojem čips," je dejala ena od deklet, ki je po izzivu pristala v bolnišnici. Med opravljanjem izziva so ji tekle solze, jezik pa se je obarval modro. Zdravniki so ji predpisali zdravila, a je še ure po tem trpela strašne bolečine, poroča New York Post.

Šole v zveznih državah Georgia in Kolorado so starše opozorile pred nevarnim izzivom, potem ko je eden od učencev po zaužitju čipsa izgubil zavest in dobil napad.