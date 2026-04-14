Nevarna praksa v bolnišnici: več sto otrok okuženih z virusom HIV

Med novembrom 2024 in oktobrom 2025 je bilo v kraju Taunsa v pakistanski provinci Pandžab najmanj 331 otrok pozitivnih na HIV, je ugotovila preiskava BBC Eye. Starši okuženih otrok so prepričani, da so se njihovi otroci z virusom okužili prav med običajnimi zdravstvenimi posegi, kot so injekcije ali infuzije. Zelo malo teh primerov je namreč posledica prenosa okužbe z matere na otroka.
Zdravnik v zasebni kliniki je leta 2024 izbruh okužb s HIV prvi povezal z bolnišnico THQ Taunsa, ko je v svoji kliniki opazil porast števila otrok, pozitivnih na HIV – skoraj vsi pa so bili pred tem obravnavani v omenjeni bolnišnici. Ena od mater mu je povedala, da so pri njeni hčerki uporabili isto iglo kot pri sorodniku, ki je okužen z virusom HIV, in da je bila brizga nato uporabljena pri več drugih otrocih. Drugi oče pa mu je povedal, da je protestiral proti ponovni uporabi brizge, a da so ga medicinske sestre ignorirale.
Lokalne oblasti so po teh razkritjih obljubile "obsežne ukrepe" in marca 2025 suspendirale zdravstvenega nadzornika bolnišnice.
Tajni posnetki, ki jih je BBC v bolnišnici posnel konec lanskega leta, pa so pokazale, da so se nevarne prakse kljub temu nadaljevale. V 32 urah so namreč našteli kar 10 primerov ponovne uporabe igel na večodmernih vialah, kar bi lahko kontaminiralo zdravilo v njih. V štirih od teh primerov je bilo zdravilo iz iste viale vbrizgano drugemu otroku. Podatkov o tem, ali je bil kateri od otrok HIV-pozitiven, sicer ni, vendar je jasno, da takšna praksa s ponovno uporabo rabljenih igel predstavlja tveganje za prenos virusa.
"Tudi, če so pritrdili novo iglo, ima zadnji del, ki mu pravimo telo brizge, virus, zato se bo prenesel tudi z novo iglo," je po ogledu BBC-jevih posnetkov dejal dr. Altaf Ahmed, svetovalec za mikrobiologijo in eden vodilnih pakistanskih strokovnjakov za nalezljive bolezni.
Posneli so tudi medicinsko sestro, ki je izpod pulta potegnila uporabljeno brizgo s tekočino, ki je ostala od zadnjega pacienta. Namesto da bi jo zavrgla, jo je izročila svoji kolegici za ponovno uporabo pri drugem otroku.
Posnetki so razkrili tudi druge nehigienične prakse v bolnišnici. Denimo, zdravnik je bolnikom v kar 66 primerih zdravilo vbrizgal brez sterilnih rokavic, medicinska sestra pa je brez sterilnih rokavic brskala po škatli za odlaganje medicinskih odpadkov. "To krši vsa načela vbrizgavanja zdravil," poudarja Ahmed. Poleg tega so ponovno uporabljali tudi intravenozne tekočine, kanile niso bile označene, uporabljeni intravenozni kompleti pa so viseli na stojalih. Posnetki so razkrili tudi, da zanemarjanje higiene rok, zamašene umivalnike in pomanjkanje razkužil.
V bolnišnici očitke zavračajo. Nov zdravstveni nadzornik bolnišnice Kasim Buzdar je izrazil dvom v pristnost posnetkov. Zatrdil je, da bi lahko ti bili posneti preden je prevzel funkcijo, pa tudi, da bi lahko bili posnetki "zrežirani". Vztraja, da je njegova bolnišnica varna za otroke.
Toda razkritje odpira širša vprašanja o varnosti zdravstvenega sistema v državi. Strokovnjaki opozarjajo na pomanjkljiv nadzor, slabo usposobljenost osebja in pogosto nepotrebno uporabo injekcij, kar lahko predstavlja resno tveganje za širjenje nalezljivih bolezni. Primer opozarja, kako ključni so osnovni higienski standardi v zdravstvu in da lahko njihovo neupoštevanje ima katastrofalne posledice, zlasti za najranljivejše.
