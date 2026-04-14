Tujina

Nevarna praksa v bolnišnici: več sto otrok okuženih z virusom HIV

Taunsa, 14. 04. 2026 14.44 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.H.
Otrok v bolnišnici

V eni od bolnišnic v Pakistanu naj bi zdravstveno osebje pri pacientih večkrat uporabljalo iste igle. Prav ta nevarna praksa naj bi bila eden ključnih razlogov za izbruh virusa HIV, ki je prizadel več sto otrok. Posnetki, ki jih je BBC na skrivaj posnel v bolnišnici, pa so razkrili tudi druge nehigienične prakse.

Med novembrom 2024 in oktobrom 2025 je bilo v kraju Taunsa v pakistanski provinci Pandžab najmanj 331 otrok pozitivnih na HIV, je ugotovila preiskava BBC Eye. Starši okuženih otrok so prepričani, da so se njihovi otroci z virusom okužili prav med običajnimi zdravstvenimi posegi, kot so injekcije ali infuzije. Zelo malo teh primerov je namreč posledica prenosa okužbe z matere na otroka. 

Zdravnik v zasebni kliniki je leta 2024 izbruh okužb s HIV prvi povezal z bolnišnico THQ Taunsa, ko je v svoji kliniki opazil porast števila otrok, pozitivnih na HIV – skoraj vsi pa so bili pred tem obravnavani v omenjeni bolnišnici. Ena od mater mu je povedala, da so pri njeni hčerki uporabili isto iglo kot pri sorodniku, ki je okužen z virusom HIV, in da je bila brizga nato uporabljena pri več drugih otrocih. Drugi oče pa mu je povedal, da je protestiral proti ponovni uporabi brizge, a da so ga medicinske sestre ignorirale.

Lokalne oblasti so po teh razkritjih obljubile "obsežne ukrepe" in marca 2025 suspendirale zdravstvenega nadzornika bolnišnice. 

Tajni posnetki, ki jih je BBC v bolnišnici posnel konec lanskega leta, pa so pokazale, da so se nevarne prakse kljub temu nadaljevale. V 32 urah so namreč našteli kar 10 primerov ponovne uporabe igel na večodmernih vialah, kar bi lahko kontaminiralo zdravilo v njih. V štirih od teh primerov je bilo zdravilo iz iste viale vbrizgano drugemu otroku. Podatkov o tem, ali je bil kateri od otrok HIV-pozitiven, sicer ni, vendar je jasno, da takšna praksa s ponovno uporabo rabljenih igel predstavlja tveganje za prenos virusa.

"Tudi, če so pritrdili novo iglo, ima zadnji del, ki mu pravimo telo brizge, virus, zato se bo prenesel tudi z novo iglo," je po ogledu BBC-jevih posnetkov dejal dr. Altaf Ahmed, svetovalec za mikrobiologijo in eden vodilnih pakistanskih strokovnjakov za nalezljive bolezni.

Posneli so tudi medicinsko sestro, ki je izpod pulta potegnila uporabljeno brizgo s tekočino, ki je ostala od zadnjega pacienta. Namesto da bi jo zavrgla, jo je izročila svoji kolegici za ponovno uporabo pri drugem otroku.

Posnetki so razkrili tudi druge nehigienične prakse v bolnišnici. Denimo, zdravnik je bolnikom v kar 66 primerih zdravilo vbrizgal brez sterilnih rokavic, medicinska sestra pa je brez sterilnih rokavic brskala po škatli za odlaganje medicinskih odpadkov. "To krši vsa načela vbrizgavanja zdravil," poudarja Ahmed. Poleg tega so ponovno uporabljali tudi intravenozne tekočine, kanile niso bile označene, uporabljeni intravenozni kompleti pa so viseli na stojalih. Posnetki so razkrili tudi, da zanemarjanje higiene rok, zamašene umivalnike in pomanjkanje razkužil. 

V bolnišnici očitke zavračajo. Nov zdravstveni nadzornik bolnišnice Kasim Buzdar je izrazil dvom v pristnost posnetkov. Zatrdil je, da bi lahko ti bili posneti preden je prevzel funkcijo, pa tudi, da bi lahko bili posnetki "zrežirani". Vztraja, da je njegova bolnišnica varna za otroke. 

Toda razkritje odpira širša vprašanja o varnosti zdravstvenega sistema v državi. Strokovnjaki opozarjajo na pomanjkljiv nadzor, slabo usposobljenost osebja in pogosto nepotrebno uporabo injekcij, kar lahko predstavlja resno tveganje za širjenje nalezljivih bolezni. Primer opozarja, kako ključni so osnovni higienski standardi v zdravstvu in da lahko njihovo neupoštevanje ima katastrofalne posledice, zlasti za najranljivejše.

Estonija leta 2025 razkrila rekordno število ruskih obveščevalcev

Kitajski tanker skozi Hormuz in mimo ameriške blokade

Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
Ste tudi vi kupili te izdelke? Preverite, kaj se dogaja
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Regres 2026 ni enak za vse
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Delijo brezplačne nasvete vsem, ki želijo prenoviti dom
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Popolna izbira za hitro kosilo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Verstappen: Anatomija prvaka
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
