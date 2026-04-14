Nevarna praksa v bolnišnici: več sto otrok okuženih z virusom HIV

Med novembrom 2024 in oktobrom 2025 je bilo v kraju Taunsa v pakistanski provinci Pandžab najmanj 331 otrok pozitivnih na HIV, je ugotovila preiskava BBC Eye. Starši okuženih otrok so prepričani, da so se njihovi otroci z virusom okužili prav med običajnimi zdravstvenimi posegi, kot so injekcije ali infuzije. Zelo malo teh primerov je namreč posledica prenosa okužbe z matere na otroka.

Zdravnik v zasebni kliniki je leta 2024 izbruh okužb s HIV prvi povezal z bolnišnico THQ Taunsa, ko je v svoji kliniki opazil porast števila otrok, pozitivnih na HIV – skoraj vsi pa so bili pred tem obravnavani v omenjeni bolnišnici. Ena od mater mu je povedala, da so pri njeni hčerki uporabili isto iglo kot pri sorodniku, ki je okužen z virusom HIV, in da je bila brizga nato uporabljena pri več drugih otrocih. Drugi oče pa mu je povedal, da je protestiral proti ponovni uporabi brizge, a da so ga medicinske sestre ignorirale.

Lokalne oblasti so po teh razkritjih obljubile "obsežne ukrepe" in marca 2025 suspendirale zdravstvenega nadzornika bolnišnice.

Tajni posnetki, ki jih je BBC v bolnišnici posnel konec lanskega leta, pa so pokazale, da so se nevarne prakse kljub temu nadaljevale. V 32 urah so namreč našteli kar 10 primerov ponovne uporabe igel na večodmernih vialah, kar bi lahko kontaminiralo zdravilo v njih. V štirih od teh primerov je bilo zdravilo iz iste viale vbrizgano drugemu otroku. Podatkov o tem, ali je bil kateri od otrok HIV-pozitiven, sicer ni, vendar je jasno, da takšna praksa s ponovno uporabo rabljenih igel predstavlja tveganje za prenos virusa.