Nevarna vročina zahtevala tisoče življenj, kako se zaščititi?

Junijski vročinski val, ki zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah zahteval kar 14.000 smrtnih žrtev. Največ presežnih smrti, povezanih z vročino, je bilo v Nemčiji, skoraj 7000. Visoke temperature ne povzročajo le smrti zaradi vročinske kapi, poslabšajo tudi že obstoječa bolezenska stanja. Kot poroča Politico gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini.