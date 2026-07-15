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Nevarna vročina zahtevala tisoče življenj, kako se zaščititi?

Berlin, 15. 07. 2026 20.06 pred 25 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
Barbara Bašić
Vročina v Franciji

Junijski vročinski val, ki zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah zahteval kar 14.000 smrtnih žrtev. Največ presežnih smrti, povezanih z vročino, je bilo v Nemčiji, skoraj 7000. Visoke temperature ne povzročajo le smrti zaradi vročinske kapi, poslabšajo tudi že obstoječa bolezenska stanja. Kot poroča Politico gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini.

vročina smrtne žrtve evropa temperature
Caszazemljo Smrtonosni vročinski valovi: kako vročina vpliva na naše zdravje?
Vizita.si Zakaj so lahko visoke temperature smrtno nevarne?
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24ur.com Do leta 2100 bi lahko zaradi vročinskih valov umrlo 90.000 Evropejcev letno
24ur.com Smrtonosna kombinacija vročine in vode: oče utonil pred otroki, več pogrešanih
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KOMENTARJI1

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dannyer
15. 07. 2026 21.28
drematizirajo več odhodov so pozimi pa po korona fiasko ko so bili priseški. takrat MSM tiho.
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