Nevarne kemične spojine v zraku na Hrvaškem, po požaru zapirajo okna

Okoli 23. ure je v obratu podjetja CIAK v Gubaševu pri Zaboku na Hrvaškem izbruhnil požar. Ker ima podjetje tam obrat za recikliranje baterij, obstajajo pomisleki glede nevarnih kemičnih spojin v zraku.

CIAK ima tam obrat za recikliranje baterij, zato obstajajo pomisleki glede nevarnih kemičnih spojin v zraku. Na kraju dogodka je posredovala Javna gasilska enota Zagorje in osem prostovoljnih gasilskih enot s 60 gasilci.

"Prostovoljno gasilsko društvo je ob 23.04 prejelo prijavo o požaru v tovarni CIAK. Požar še ni pod nadzorom in kaže katastrofalne rezultate. Še vedno se slišijo detonacije, vendar je o vzroku požara še prezgodaj govoriti. Kar zadeva nevarnost za zdravje državljanov, čakamo na odziv služb glede kakovosti zraka. Zaenkrat ni vonja, vendar bomo v sodelovanju s službami storili vse, da bodo državljani, zlasti tisti, ki so jim najbližje, varni iz Pavlovca, Gubaševa in drugih naselij, ki mejijo na poslovno cono," je dejala županja Zaboka Valentina Đurek.

"Tam so najnevarnejše kemikalije," pa so za hrvaške medije povedali delavci. Gasilci prebivalce pozivajo, naj zaradi lastne varnosti zaprejo okna in žaluzije.