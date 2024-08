Nevarne kriminalce nadzorujejo goske

Brazilski zapori so precej neizprosni in niso redki primeri pobegov, ki pogosto sprožijo upor in masovne pobege. V zaporu v mestu Alcantara zadnjih 15 let takšnih težav nimajo, to je odkar so pse čuvaje zamenjali z goskami. In izkazale so se za izvrstne paznice tudi precej nevarnih kriminalcev.