Nevarne odpadke iz Slovenije odlagali na Hrvaškem: preiskujejo tri ljudi

Poleg treh hrvaških državljanov je tožilstvo preiskavo uvedlo tudi proti podjetju s sedežem v Zagrebu zaradi suma storitve težkega okoljskega kaznivega dejanja in kaznivega dejanja ogrožanja okolja z odpadki, poroča Net.hr.

Tožilstvo sumi, da so osebe - dve kot odgovorni in ena kot zaposlena v tem podjetju - od marca 2021 do januarja 2024 skupaj in usklajeno kršile predpise o ravnanju z odpadki. V tem času naj bi sprejele več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije.

Odpadki naj bi bili odloženi in skladiščeni na način, ki bi lahko dolgoročno in v večji meri ogrozil kakovost tal, vode in zraka v okolju, podjetje pa je s tem pridobilo nezakonito finančno korist, piše tudi hrvaška tiskovna agencija Hina.

Preiskava je po navedbah tožilstva že pokazala, da so s tem onesnažili tla ter površinske in podzemne vode na območju. Spremembe, ki so nastale zaradi onesnaževanja, še dlje časa ne bodo odpravljive.