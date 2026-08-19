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Nevarne odpadke iz Slovenije odlagali na Hrvaškem: preiskujejo tri ljudi

Zagreb, 19. 08. 2026 21.18 pred 23 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA M.P.
Nevarni odpadki

Hrvaško državno tožilstvo v Zlatarju je uvedlo preiskavo proti trem hrvaškim državljanom, ki so osumljeni nezakonitega prevzema, odlaganja in skladiščenja več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. S tem so po navedbah tožilstva onesnaževali okolje v krapinsko-zagorski županiji.

Poleg treh hrvaških državljanov je tožilstvo preiskavo uvedlo tudi proti podjetju s sedežem v Zagrebu zaradi suma storitve težkega okoljskega kaznivega dejanja in kaznivega dejanja ogrožanja okolja z odpadki, poroča Net.hr.

Tožilstvo sumi, da so osebe - dve kot odgovorni in ena kot zaposlena v tem podjetju - od marca 2021 do januarja 2024 skupaj in usklajeno kršile predpise o ravnanju z odpadki. V tem času naj bi sprejele več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije.

Odpadki naj bi bili odloženi in skladiščeni na način, ki bi lahko dolgoročno in v večji meri ogrozil kakovost tal, vode in zraka v okolju, podjetje pa je s tem pridobilo nezakonito finančno korist, piše tudi hrvaška tiskovna agencija Hina.

Preiskava je po navedbah tožilstva že pokazala, da so s tem onesnažili tla ter površinske in podzemne vode na območju. Spremembe, ki so nastale zaradi onesnaževanja, še dlje časa ne bodo odpravljive.

hrvaška slovenija odpadki zlatar

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KOMENTARJI5

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zmerni pesimist
19. 08. 2026 21.52
A odpadke iz krškega so že odpeljali
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0 0
Pajo_36
19. 08. 2026 21.45
Vse se da videt, brez skrbi, v ouadju je Pripuzova mafija iz Zagreba. Nekdo je dobro bil plačan tud iz Gospića...
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0 0
ActiveR
19. 08. 2026 21.43
Enako težo odgovornosti ima tudi slovenska stran, saj so dolžni preveriti skom sklepajo posel.
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+0
1 1
pojokov
19. 08. 2026 21.46
ko so pa prejeli denar za odpake je blo pa ok?
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0 0
flojdi
19. 08. 2026 21.36
Ma ne no. Naš ni nihče Pokkvarjen do amena.ej
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+1
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