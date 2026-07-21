Nevarnejši od Putina? Ukrajino pretresa boj za oblast

Ukrajina se je v zadnjih dneh znašla v eni največjih notranjepolitičnih kriz po začetku ruske invazije februarja 2022. Medtem ko vojska z obsežnimi napadi z brezpilotniki stopnjuje pritisk na Rusijo, v Kijevu potekajo množični protesti, predsednik Volodimir Zelenski pa se sooča z očitki, da je z odstavitvijo priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova odprl nevaren razkol med političnim vrhom, vojsko in delom javnosti. V središču krize ni le kadrovska menjava, temveč vprašanje, kakšno vojno bo Ukrajina vodila v prihodnjih letih – sodobno, ki temelji na dronih, umetni inteligenci in digitalizaciji, ali bolj tradicionalno, pod vodstvom generalov, vzgojenih v sovjetski vojaški doktrini.

Ukrajinski vojak upravlja brezpilotni letalnik FOTO: AP

Dva človeka, dve popolnoma različni viziji vojne

Associated Press spor opisuje predvsem kot spopad dveh zelo različnih osebnosti. Na eni strani je 35-letni Mihajlo Fedorov, nekdanji tehnološki podjetnik, ki je ob svojem imenovanju pred šestimi meseci postal najmlajši ukrajinski obrambni minister. Pred tem je vodil digitalno preobrazbo države in zgradil sistem elektronske javne uprave, kot minister pa je postal obraz pospešenega razvoja ukrajinskih brezpilotnih sistemov. Fedorov je zagovarjal obsežno uporabo dronov, digitalizacijo vojske, hitrejše nabavne postopke in večjo uporabo podatkov pri vojaškem odločanju. Po lastnih besedah je Ukrajina pod njegovim vodstvom postala ena vodilnih držav na področju vojaške tehnologije. Na drugi strani stoji 60-letni general Oleksandr Sirski, vrhovni poveljnik ukrajinske vojske. Sirski je vojaško izobrazbo pridobil še v Sovjetski zvezi. Velja za izkušenega častnika, ki je vodil obrambo Kijeva v prvih tednih invazije in kasneje uspešno protiofenzivo v Harkovski regiji. Hkrati pa ga del vojakov že dlje časa kritizira zaradi centraliziranega načina poveljevanja, velikih izgub in počasnega prilagajanja vojni, v kateri imajo brezpilotni sistemi vse večjo vlogo.

Zelenski je moral izbrati stran

Po navedbah Reutersa je odnos med Fedorovom in Sirskim razpadel do te mere, da predsednik ni več mogel ohraniti obeh na položajih. Zelenski je sam priznal, da sta bila odnosa med obrambnim ministrstvom in vojaškim vrhom tako slaba, da je moral izbrati eno stran. Izbral je Sirskega. Fedorov po odstavitvi ni skrival razočaranja. Vojaškemu vrhu je javno očital, da zavira reforme, daje prednost lojalnosti pred uspešnostjo ter še vedno razmišlja po pravilih vojne, ki je medtem postala povsem drugačna. Po njegovem mnenju se je vojna zaradi razvoja brezpilotnih sistemov in digitalnih tehnologij popolnoma spremenila, vojska pa se temu ne prilagaja dovolj hitro.

Ukrajinski vojaki FOTO: AP

Zakaj so ljudje odšli na ulice?

Odločitev je sprožila prve večje proteste po lanskih demonstracijah zaradi sporov okoli protikorupcijskih institucij. V Kijevu in številnih drugih mestih so se zbrali veterani, aktivni vojaki, prostovoljci in civilisti. Zahtevali so vrnitev Fedorova ter odstop Sirskega. Med transparenti so se pojavili napisi "Naša izbira je Fedorov", "Korupcija ubija" in "Sirski mora oditi". Protesti so trajali več dni zapored. Po poročanju New York Timesa se demonstracijam pridružuje vse več aktivnih vojakov in veteranov, ki menijo, da trenutna vojaška doktrina ne odraža več razmer na bojišču.

"Večja nevarnost kot Putin"

New York Times je govoril z vojaki na različnih delih približno 1.200 kilometrov dolge fronte. Mnogi so govorili anonimno, saj se bojijo posledic javne kritike. Eden od njih, podčastnik Eduard, je dejal, da bi lahko bil notranji boj za oblast celo večja nevarnost za Ukrajino kot ruska vojska. "Mislili smo, da sovražnika za našim hrbtom ni. Zdaj pa se zdi, da obstaja tudi tam," je dejal. Drugi vojaki Sirskega opisujejo kot sposobnega stratega, vendar mu očitajo, da preveč zaupa zastarelim metodam, premalo posluša poveljnike na terenu in za majhne ozemeljske pridobitve sprejema previsoke izgube. Zaradi krvave bitke za Bahmut se ga je v vojski oprijel vzdevek "mesar".

Oleksandr Sirski FOTO: AP

Ko se odzove Sirski

Sirski očitke zavrača. Po večdnevnem molku je objavil dolgo kolumno na vojaškem portalu Militarnyi, v kateri se je prvič neposredno odzval na očitke nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova in vse glasnejše pozive k njegovemu odstopu. Že na začetku je presenetil z opravičilom Fedorovu. Zapisal je, da sploh ni vedel, da med njima obstaja osebni spor, dokler ta ni postal javna tema. Njun odnos je sam razumel kot običajno delovno razmerje med dvema institucijama, kjer so razlike v pogledih med vojno nekaj povsem normalnega. "Če sem vas s čim užalil, Mihajlo Albertovič, se opravičujem. Znam biti strog," je zapisal. Hkrati pa je pozval javnost, naj se ne osredotoča na osebne konflikte, temveč na zmago Ukrajine. Velik del kolumne je namenil opozorilu, da javnost vojno vse bolj dojema kot spopad med njim in Fedorovom, kar se mu zdi nevarno. Po njegovem mnenju se ustvarja vtis, da obstajata dva tabora – "Fedorov" in "Sirski" – kar po njegovih besedah neposredno koristi Rusiji. Zapisal je, da je Ukrajina bistveno večja od kateregakoli posameznika. Po njegovem mnenju se vojne ne da dobiti z objavami na družbenih omrežjih ali javnimi dramami, ampak z vsakodnevnim delom vojske. Eden glavnih očitkov Fedorova je bil, da je Sirski posegal na področje ministrstva in blokiral reforme. Sirski temu ostro oporeka. Poudarja, da zakon jasno določa pristojnosti. Po njegovih besedah ministrstvo skrbi za nabavo orožja, logistiko, oskrbo vojske in obrambno politiko, vrhovni poveljnik pa vodi vojaške operacije, pripravlja strategijo in odloča o uporabi sil. To po njegovih besedah ni posledica njegove osebne želje po nadzoru, ampak način delovanja vseh sodobnih vojsk. "Obrambni minister ni vojaški strateg," poudarja. Na očitke, da nima jasne strategije za vojno, odgovarja precej ostro. Po njegovem mnenju strategija ni dokument za javnost. Pravi, da jo predstavlja predsedniku države in vojaškemu vrhu, njeni rezultati pa se kažejo na bojišču. Kdor zahteva javno objavo vojaške strategije, po njegovih besedah dejansko zahteva, da jo razkrijejo tudi Rusiji. Največ prostora je namenil očitkom, da nasprotuje uporabi brezpilotnih sistemov. Spomnil je, da je prav pod njegovim poveljstvom Ukrajina ustanovila prvo samostojno vejo oboroženih sil za brezpilotne sisteme in da je osebno imenoval Roberta Brovdija za njenega poveljnika, čeprav takšna odločitev takrat ni bila samoumevna. Po njegovem so droni danes nepogrešljivi, vendar opozarja, da sami ne morejo dobiti vojne. Po njegovem bi bilo nevarno vojsko v nekaj mesecih popolnoma preoblikovati v silo, ki bi skoraj izključno temeljila na dronih. Takšna odločitev bi lahko po njegovem stala Ukrajino ozemlja in življenja vojakov. Čeprav Fedorova neposredno skoraj ne kritizira, je iz kolumne razvidno, da zavrača njegovo predstavo o hitri tehnološki revoluciji. Sirski zagovarja postopno uvajanje novih tehnologij ob ohranitvi klasičnih rodov vojske. Njegovo glavno sporočilo je, da sodobna vojna ni izbira med droni in tradicionalno vojsko, ampak kombinacija obojega.

Mihajlo Fedorov FOTO: AP

Je Zelenski odstranil političnega tekmeca?

Če torej bitka Fedorov - Sirski ni tako goreča, kot se ustvarja vtis, kaj se torej dogaja v Kijevu? Del analitikov meni, da razlogi za menjave niso le vojaški. Komentator Konstantin Skorkin je za BBC ocenil, da je Fedorov iz tehnokrata postal politik z velikimi ambicijami, o katerem se je vse pogosteje govorilo kot o morebitnem prihodnjem predsedniku vlade ali celo predsedniku države. Po njegovem mnenju je Zelenski morda želel ob sebi manj izpostavljeno osebnost. Podobno piše tudi češka novinarka Petra Prochazkova v časniku Deník N. Po njenem Zelenski z rednimi kadrovskimi pretresi ohranja vtis dinamike in nenehnih sprememb, ki so značilne za njegov način vodenja države. Ob tem opozarja, da predsednik pogosto poseže po menjavah tudi tam, kjer javnih znakov nezadovoljstva ni bilo.

Priprave na volitve ali zgolj vojna reorganizacija?

Deník N odpira še eno vprašanje: ali gre za priprave na morebitne predsedniške volitve. Po navedbah časnika so se po zadnji rekonstrukciji vlade znova okrepila ugibanja, da se Zelenski pripravlja na politično obdobje po vojni. Posebno pozornost namenjajo nekdanjemu vrhovnemu poveljniku Valeriju Zalužnemu, danes veleposlaniku v Združenem kraljestvu. Po informacijah časnika naj bi ga predsednik med nedavnim srečanjem neposredno vprašal, ali namerava kandidirati na morebitnih predsedniških volitvah. Zalužni naj bi odgovoril pritrdilno. Predsedniški urad navedbe zanika in vztraja, da aktualna rekonstrukcija vlade ni povezana z volilnimi pripravami.

Estonski diplomat: ljudje nimajo drugega načina, da izrazijo nezadovoljstvo

Dogajanje je komentiral tudi vodja oddelka za Ukrajino na estonskem zunanjem ministrstvu Gert Antsu. Po njegovih besedah je razumljivo, da se ljudje po štirih letih in pol vojne odzivajo čustveno. "Že sedem let ni bilo volitev. Ljudje nimajo druge možnosti, da izrazijo nezadovoljstvo, zato gredo na ulice," je dejal. Hkrati meni, da predsednik države težko učinkovito vodi vojno, če obrambni minister in vrhovni poveljnik ne moreta sodelovati. Po njegovem je bilo zato skoraj neizogibno, da bo moral Zelenski zamenjati enega od njiju. Antsu dodaja, da zahodne države ne morejo odločati, kdo bo ukrajinski obrambni minister. To je po njegovih besedah odločitev ukrajinskega predsednika in ukrajinskih državljanov.

Politična kriza sredi vojne