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Nevarni odpadki v Gospiću onesnažujejo vodo, tla in ogrožajo zdravje

Gospić, 10. 08. 2026 15.53 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Odpadki na Hrvaškem

Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37.000 ton nevarnih odpadkov v Gospiću že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Vrstijo se zahteve po takojšnji sanaciji, pa tudi pozivi k odstopu odgovornih.

Na Hrvaškem so februarja lani razbili kriminalno mrežo, ki je na več lokacijah po državi nezakonito odložila več deset tisoč ton odpadkov iz Slovenije, Italije in Nemčije. Kriminalna združba je odpadke lažno označevala kot plastične odpadke, ki jih je mogoče reciklirati, v resnici pa je šlo tudi za nevarne medicinske odpadke.

Primer je še vedno v fazi preiskave, v afero pa naj bi bilo vpletenih najmanj 17 oseb. Glavna osumljenca sta zakonca Josip in Monika Šincek. V primer naj bi bil vpleten tudi nekdanji glavni državni inšpektor in član vladajoče stranke HDZ Andrija Mikulić, ki ga sumijo prejemanja podkupnine.

Odpadki na Hrvaškem
Odpadki na Hrvaškem
FOTO: Net hr

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je minuli teden po pritiskih javnosti objavil nove ugotovitve glede lokacije v Gospiću. Okoljsko izvedensko mnenje iz marca je po naročilu Uskoka pripravila zagrebška geotehniška fakulteta in ga julija še dopolnila.

Na lokaciji so našli okoli 37.000 ton ostankov obdelave elektronskih in medicinskih odpadkov, plastike ter drugih vrst odpadkov. Analize so potrdile tudi močno povišane koncentracije škodljivih in nevarnih snovi.

"Brez sanacijskih ukrepov bo območje ostalo stalen vir onesnaževanja, ki se bo predvidoma širil ter vse močneje vplival na okolje in zdravje ljudi," piše v izvedenskem mnenju. Poročilo navaja tudi, da so odpadki tako pomešani z zemljo, da jih ni več mogoče ločiti, vplivajo pa tudi na podtalnico.

Civilna iniciativa Gospić je naš dom je po objavi ugotovitev zahtevala takojšnjo sanacijo. Njihovim zahtevam se je pridružil tudi predsednik države Zoran Milanović, nekateri poslanci opozicijskih parlamentarnih strank in lokalni politiki.

"Nezakonito, še več, kriminalno odlaganje nevarnih odpadkov v Liki v okolici Gospića je treba začeti nemudoma sanirati," je danes zapisal Milanović na družbenem omrežju Facebook.

Od pristojnih je zahteval odgovore, zakaj zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov ni še nihče odgovarjal. "Za ta očitni ekocid ni odgovarjal še nihče: ne podjetje, ki je v Liki odlagalo nevarne evropske odpadke, ne državne institucije, ki bi morale to preprečiti, pa niso," je dodal.

Župan Gospića Darko Milinović je že v petek v pogovoru za hrvaško Novo TV odgovornost pripisal vladajočim. "Za vsako nadaljnje onesnaženje Gospića in morebiten vpliv na zdravje ljudi sta odgovorna izključno hrvaška vlada in pristojno ministrstvo," je dejal. Dodal je, da je Plenkovića že pred letom in pol brez uspeha pozval, naj se dogovorijo o odstranitvi odpadkov.

Poslanec največje opozicijske stranke SDP Mihael Zmajlović pa je vladajoče danes obtožil, da so z omilitvijo pravil in nadzora pri ravnanju z odpadki omogočili razmere, zaradi katerih je Hrvaška po njegovih besedah postala "meka za ekološki kriminal v Evropi".

Neodvisna poslanka Marija Selak Raspudić je zaradi afere po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v nedeljo pozvala opozicijo k skupni vložitvi nezaupnice premierju Andreju Plenkoviću. Milanovića je tudi pozvala k sklicu izredne seje sabora, na kateri bi vlado zavezali k hitremu ukrepanju, ekocid pa opredelili kot najhujše kaznivo dejanje zoper okolje.

Plenković je v nedeljo po poročanju Hine dejal, da morajo odgovorni kazensko odgovarjati. Prebivalcem je zagotovil, da bodo odpadke odstranili in območje sanirali, pri čemer je poudaril, da je treba pripraviti celovit načrt sanacije.

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