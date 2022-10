Nevarni sirupi za kašelj: gambijski policisti pričeli s preiskavo smrti 66 otrok

Gambijski policisti so pričeli s preiskavo smrti 66 otrok, ki jih povezujejo s sirupi za kašelj. Na zaslišanje bodo poklicali višje uradnike z agencije za nadzor zdravil. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem izdala globalno opozorilo zaradi štirih različnih sirupov proti kašlju – ti so namreč lahko povezani z akutnimi poškodbami ledvic in smrtjo otrok.

Žalujoči starši so povedali, da so njihovi otroci po tem, ko so zaužili sirup za kašelj, prenehali urinirati. Njihovo stanje se je nato poslabšalo, nadaljnja prizadevanja za njihovo reševanje pa so bila neuspešna. Gambijci so zaradi tragedije jezni. Sprašujejo se, kaj se je zgodilo ter koga morajo kriviti. Gambijski predsednik Adama Barrow je tako ob pričetku preiskave zagotovil, da bo preiskovanje podrobno in natančno, in da "nič ne bo ostalo neraziskano," poroča BBC. Med nagovorom naroda je izrazil obžalovanje zaradi izgube življenj in obljubil, da bo "vir kontaminiranih zdravil" raziskan.

Gambijski predsednik Adama Barrow je napovedal podrobno preiskavo smrti. FOTO: AP

Napovedal je, da načrtujejo odprtje laboratorija za testiranje varnosti zdravil ter pregled ustrezne zakonodaje in smernic za uvožena zdravila. Dogodke preiskuje tudi indijska vlada, saj je sirupe za kašelj izdelalo indijsko podjetje Maiden Pharmaceuticals, kjer dogodkov še niso komentirali. "Peroralno raztopino Promethazine, sirup za kašelj Kofexmalin, sirup za kašelj Makoff in sirup Magrip N Cold je proizvedlo indijsko podjetje Maiden Pharmaceuticals, ki ni zagotovilo ustrezne varnosti zdravila," so sporočili s Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).



Gambijski zdravstveni delavci ter prostovoljci in delavci Rdečega križa so tako v iskanju nevarnih sirupov za kašelj začeli hoditi od vrat do vrat, v lekarne in na tržnice, kjer so doslej našli 16.000 nevarnih izdelkov, ki so jih poslali na uničenje.