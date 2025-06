Nevarno 'obstreljevanje' z žogicami za golf: prestreljena okna, uničena vozila

Prebivalci ene od sosesk v kalifornijskem mestu Monteca se spopadajo z nenavadno težavo. Od zgodnjega jutra do večera so tarča sicer nenamernega, vendar hudo nadležnega in celo nevarnega obstreljevanja. Nanje namreč z bližnjega igrišča neusmiljeno padajo žogice za golf. Dvorišča so polna žogic neveščih golfistov in začetnikov, razbita okenska stekla so nekaj vsakdanjega, avtomobili so videti, kot da bi jih udarila toča. Prebivalcem soseske zaradi škode, ki jo povzročajo žogice za golf, že pošteno prekipeva. Od pristojnih mestnih oblasti zahtevajo, da deževanju žogic za golf enkrat za vselej naredijo konec.