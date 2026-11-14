Nevarno pristajanje: letalo z zadnjim delom trupa udarilo ob tla

Na videoposnetku, ki ga je objavil portal Big Jet TV, je videti zadnji del letala Airbus družbe British Airways, ki je priletelo z amsterdamskega letališča Schiphol na Nizozemskem. Okoli 10.30 je ob pristajanju na vzletno-pristajalni stezi pri terminalu 5 londonskega letališča Heathrow z zadnjim delom trupa zadelo ob tla in drselo po površini steze.
Letalo je med spuščanjem rahlo zanihalo, nato pa sta se kolesi na levi in desni strani dotaknili steze vsako posebej. Zaradi tega je zadnji del letala prvič udaril ob tla, nekaj sekund pozneje pa se je to zgodilo še drugič.
Pilota sta nato pristanek prekinila in izvedla postopek ponovnega vzpenjanja. Letalo je kasneje varno pristalo. Kaj je botrovalo takšnim nenavadnim poskusom pristanka, ni povsem jasno, a so podatki britanske nacionalne meteorološke službe pokazali, da so na tisti dan pihali severozahodni vetrovi s sunki do 29 kilometrov na uro.
Udarci zadnjega dela trupa letala ob vzletno-pristajalno stezo so razmeroma redki, dvojni tovrstni udarci pa še toliko bolj. Podatki iz letnega poročila Mednarodnega združenja za letalski promet (IATA) o varnosti v letalstvu za leto 2025 kažejo, da je bilo mesečno zabeleženih približno šest takšnih incidentov na milijon letov.
Za zdaj še ni znano, kakšno škodo je letalo utrpelo v incidentu. O dogodku so obvestili britanski urad za preiskovanje letalskih nesreč (AAIB), piše Telegraph.
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