Nevarno pristajanje: letalo z zadnjim delom trupa udarilo ob tla

Na videoposnetku, ki ga je objavil portal Big Jet TV, je videti zadnji del letala Airbus družbe British Airways, ki je priletelo z amsterdamskega letališča Schiphol na Nizozemskem. Okoli 10.30 je ob pristajanju na vzletno-pristajalni stezi pri terminalu 5 londonskega letališča Heathrow z zadnjim delom trupa zadelo ob tla in drselo po površini steze.

Letalo je med spuščanjem rahlo zanihalo, nato pa sta se kolesi na levi in desni strani dotaknili steze vsako posebej. Zaradi tega je zadnji del letala prvič udaril ob tla, nekaj sekund pozneje pa se je to zgodilo še drugič.