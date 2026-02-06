Naslovnica
Tujina

Nevarno reševanje: Nemca priskočila na pomoč labodu

06. 02. 2026

Avtor:
24UR ZVEČER
Labod

Kako rešiti laboda iz zamrznjenega jezera? S tem vprašanjem se zagotovo nista ukvarjala Berlinčana, preden sta se zares znašla pred takšno nenavadno situacijo. Po naključju sta v ledenem kanalu odkrila laboda zamrznjenega v ledu. In ko sta ugotovila, da mu ne policisti ne gasilci ne morejo pomagati, sta se precej nevarnega reševanja lotila sama.

