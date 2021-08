Na Hrvaškem opazili nevarno ribo

Hrvaški Inštitut za oceanografijo in ribištvo je pojasnil, da so prve posameznike na Jadranu sicer opazili že lansko leto, zdaj pa so prvi primerek te vrste opazili še v hrvaškem delu Jadrana. Gre za zelo invazivno indopacifiško vrsto ribe, ki si je naziv invazivne prislužila predvsem zaradi obilnega prehranjevanja in velike sposobnosti širjenja na koloniziranih območjih. Trni, ki jih ima omenjena vrsta rib v plavutih, so strupeni. Do človeka ni napadalna, a če zbode, lahko to povzroči hude rane, bolečine, celo smrt. Riba je sicer dolga od 15 do 30 cm in ima mesnate izrastke okoli ustnih kotov in oči.