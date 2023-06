Nevarnost eksplozivnega izbruha: evakuirali 20.000 ljudi

Najaktivnejši vulkan na filipinskem arhipelagu bruha lavo že zadnja dva tedna, tok lave v eni od sotesk pa je dosegel dolžino 2,5 kilometra. Če bi strokovnjaki dvignili stopnjo nevarnosti izbruha, bi to sprožilo evakuacijo več deset tisoč ljudi v severovzhodni provinci Albay, kjer se ognjenik nahaja.

Direktor seizmološke agencije Phivolcs Teresito Bacolcol je tiste, ki so jih že namestili v začasna bivališča, prosil, naj se ne vračajo domov, dokler ne mine nevarnost večjega izbruha. Na evakuiranih območjih ljudem nevarnost predstavljajo tudi morebitni plazovi kamnov, pepela in blata.

Do najbolj smrtonosnega izbruha ognjenika je prišlo leta 1814, ko je po nekaterih ocenah življenje izgubilo 1200 okoliških prebivalcev.

Filipini ležijo na tihomorskem ognjenem obroču, tako da so potresi in vulkanske aktivnosti pogosti, kot so tudi obsežne preventivne evakuacije prebivalcev v okolici aktivnih vulkanov.