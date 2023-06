Nevarnost še ni mimo: 'Tok ruševin, visok tudi do 12 metrov, še ni stabilen'

Tiskovni predstavnik občine Albula Christian Gartmann je povedal, da je bilo drsenje kamenja ponoči moč slišati kot grmenje. V petek, le malo preden je začela gmota drseti proti vasi, so na območju razglasili največjo stopnjo nevarnosti, saj so zaznali, da se teren na gori premika desetkrat hitreje kot v preteklih tednih, poročajo švicarski mediji.

Čeprav se je po petkovem dogodku marsikomu oddahnilo, strokovnjaki opozarjajo, da morajo biti prebivalci še naprej potrpežljivi. "Tok ruševin, ki se ponekod kopiči do višine dvanajstih metrov, še ni stabilen," svari glavni geolog kantona Andreas Huwiler in dodaja, da varno življenje v vasi še ni mogoče.

Ogromna gmota kamenja je proti vasi zdrsela v petek okoli 5. ure zjutraj in se na srečo prebivalcev ustavila tik pred prvimi hišami in le nekaj metrov stran od stavbe vaške šole.

Na nevarnost skalnega podora so sicer geologi opozarjali že tedne, 12. maja so za prebivalce vasi odredili evakuacijo. Svoje domove so morali zapustili v le 48 urah. V svoje domove, sicer le za 90 minut, so se lahko vrnili v začetku junija.

Geologi so takrat ocenili, da obstaja 60-odstotna možnost, da bo skala padla v manjših kosih, ki morda niti ne bodo dosegli vasi ali doline. Kljub temu so ocenili, da obstaja tudi 10-odstotna možnost, da se bo na enkrat zrušila celotna gmota z več milijoni kubičnih metrov materiala in ogrozila življenja in premoženje. Kot kaže, se ta napoved na srečo prebivalcev ne bo uresničila.