Nevarnost še ni povsem mimo, a izbruh vulkana je malo verjeten

Nevarnost izbruha ognjenika na območju mesta Grindavik na jugozahodu Islandije je trenutno majhna, zaradi česar so pristojni organi znižali stopnjo opozorila, so sporočili z otoka. V državi se je medtem zmanjšalo število potresov, ki so v zadnjih tednih napovedovali izbruh vulkana.

icon-expand Z razpokami prerešatano mesto Grindavik FOTO: AP Posodobljeno opozorilo je začelo veljati danes. Kljub temu nevarnost še ni povsem mimo. V vulkanskem sistemu Svartsgeni severno od Grindavika se namreč tla še naprej dvigujejo, tekoča magma pa bi lahko stekla v podzemni predor pod mestom, je pojasnila islandska civilna zaščita. Posebna nevarnost pred izbruhom še vedno obstaja na območju severovzhodno od mesta. Pod Grindavikom, ki leži okoli 40 kilometrov jugozahodno od prestolnice Reykjavik na polotoku Reykjanes, poteka približno 15 kilometrov dolg predor za magmo. Približno 3700 prebivalcev mesta, ki ga je v zadnjih tednih dnevno streslo tudi po več sto potresov, so zaradi nevarnosti izbruha pred skoraj 14 dnevi evakuirali, v državi pa so razglasili izredne razmere. V luči zmanjšanja jakosti potresov so oblasti prebivalcem od prejšnjega tedna večkrat dovolile, da se za kratek čas vrnejo domov in vzamejo svoje stvari. Po podatkih islandske civilne zaščite bo odslej priložnosti za to več.