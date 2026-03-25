Neverjeten dogodek v Virungi: rodil se je nov par dvojčkov gorskih goril

Le dva meseca po tem, ko so čuvaji v narodnem parku na vzhodu DRK odkrili drobne dvojčke gorskih goril, so zdaj našli še en par dvojčkov. Tokrat so v družini Baraka - skupini 19 gorskih goril, ki prebivajo v visokogorskih deževnih gozdovih regije - opazili samčka in samičko.
Mladi primati so zdaj pod dodatnim nadzorom, saj se dojenčki soočajo z velikimi izzivi. Dvojčki so pri gorilah izjemno redki, predstavljajo manj kot en odstotek vseh rojstev in hkrati predstavljajo dodatne zahteve za mamo.
Tudi ta vrsta goril je zelo ogrožena, še posebej dojenčki. Najdemo jih le v dveh izoliranih predelih Virunge in v narodnem parku Bwindi Impenetrable na jugozahodu Ugande. Dojenčki imajo visoko stopnjo umrljivosti, približno četrtina jih podleže boleznim ali poškodbam.
Tokrat pa se je morda gorilam nasmehnila sreča. Januarja je v narodnem parku Virunga samica Mafuko rodila dvojčke, ki so zdaj stari 11 tednov in uspešno napredujejo. Zanimivo je tudi, poroča Guardian, da materi dvojčkov pomagajo tudi druge gorile v skupini. Čuvaji menijo, da je rojstvo dvojčkov bolj verjetno, ko so samice v posebej dobri fizični kondiciji.
"Dva primera rojstva dvojčkov v treh mesecih sta izjemen dogodek in predstavljata še en ključni pokazatelj, da predana prizadevanja za ohranitev vrste, ki se nadaljujejo kljub trenutni nestabilnosti v vzhodnem Kongu, še vedno podpirajo rast ogrožene populacije gorskih goril v narodnem parku Virunga," je dejal Jacques Katutu, vodja spremljanja in oskrbe goril v Virungi.
Specialistična veterinarska oskrba ima ključno vlogo pri oživitvi te podvrste. V Ruandi, Ugandi in DRK so organizacije, kot so Gorilla Doctors, preprečile na desetine smrti z oskrbo živali, ki jih je prizadelo človeško vedenje, na primer s sprostitvijo goril, ki so se po nesreči ujele v pasti lovcev. Ena študija pripisuje polovico povečanja populacije gorskih goril zaslugam veterinarjev.
V sedemdesetih letih je živelo le okoli 250 gorskih goril, mnogi pa so menili, da so živali obsojene na izumrtje. Desetletja intenzivnega dela za ohranitev so pomagala, da je populacija leta 2018 presegla 1000 posameznikov, od takrat pa so oblasti za ohranitev vrste status podvrste znižale iz kritično ogrožene na ogroženo.
Del Virunge v DRK sicer ostaja eno izmed najbolj nevarnih območij na svetu za čuvaje. V zadnjih 20 letih je bilo v parku ubitih več kot 220 čuvajev, kjer uporniške skupine, kot je M23, druge milice in tudi banditi, delujejo brez posledic.
Gorske gorile (Gorilla beringei beringei) so podvrsta vzhodne gorile, ki velja za eno od dveh podvrst goril. Znane so po svojem gostejšem kožuhu, ki jim pomaga preživeti v hladnejših, višinskih okoljih. Njihovo naravno prebivališče je omejeno na visoke gorske gozdove v osrednji Afriki. Obstajata dve glavni populaciji: ena živi v gorovju Virunga, ki obsega dele Ruande, Ugande in Demokratične republike Kongo, druga pa v narodnem parku Bwindi Impenetrable v Ugandi. Te gorile so rastlinojede in večino svojega časa preživijo v iskanju hrane, kot so listi, stebla in korenine.
Rojstvo dvojčkov pri gorskih gorilah je izjemno redko, saj predstavlja manj kot en odstotek vseh rojstev. To je posledica več dejavnikov, vključno z dolgim obdobjem brejosti (približno 8,5 meseca) in dolgim časom med posameznimi brejostmi, ki lahko traja od 3 do 5 let. Samice lahko v svojem življenju rodijo le omejeno število mladičev. Ko pride do dvojčkov, to predstavlja izjemno obremenitev za samico, saj mora skrbeti za dva mladiča hkrati, kar je fizično in energijsko zelo zahtevno. Zaradi tega je stopnja preživetja dvojčkov pogosto nižja. Vsako uspešno rojstvo dvojčkov je zato velik uspeh za ohranjanje te že tako ogrožene vrste, saj prispeva k povečanju populacije.
Organizacije, kot so Gorilla Doctors, igrajo ključno vlogo pri ohranjanju gorskih goril s poudarkom na zagotavljanju veterinarske oskrbe. Te organizacije izvajajo redne zdravstvene preglede goril, zdravijo bolezni in poškodbe, ki jih pogosto povzročijo človeške dejavnosti (kot so pasti, ki jih nastavljajo lovci za druge živali), ter izvajajo intervencije v primeru poškodb ali bolezni. S tem neposredno zmanjšujejo umrljivost med gorilami, zlasti med mladiči, ki so najbolj ranljivi. Njihovo delo je bistveno za stabilizacijo in rast populacije gorskih goril, saj pomagajo preprečiti izgubo dragocenih posameznikov, ki bi lahko imeli velik vpliv na genetsko raznolikost in splošno zdravje skupin.
