Neverjeten dogodek v Virungi: rodil se je nov par dvojčkov gorskih goril

Le dva meseca po tem, ko so čuvaji v narodnem parku na vzhodu DRK odkrili drobne dvojčke gorskih goril, so zdaj našli še en par dvojčkov. Tokrat so v družini Baraka - skupini 19 gorskih goril, ki prebivajo v visokogorskih deževnih gozdovih regije - opazili samčka in samičko. Mladi primati so zdaj pod dodatnim nadzorom, saj se dojenčki soočajo z velikimi izzivi. Dvojčki so pri gorilah izjemno redki, predstavljajo manj kot en odstotek vseh rojstev in hkrati predstavljajo dodatne zahteve za mamo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tudi ta vrsta goril je zelo ogrožena, še posebej dojenčki. Najdemo jih le v dveh izoliranih predelih Virunge in v narodnem parku Bwindi Impenetrable na jugozahodu Ugande. Dojenčki imajo visoko stopnjo umrljivosti, približno četrtina jih podleže boleznim ali poškodbam. Tokrat pa se je morda gorilam nasmehnila sreča. Januarja je v narodnem parku Virunga samica Mafuko rodila dvojčke, ki so zdaj stari 11 tednov in uspešno napredujejo. Zanimivo je tudi, poroča Guardian, da materi dvojčkov pomagajo tudi druge gorile v skupini. Čuvaji menijo, da je rojstvo dvojčkov bolj verjetno, ko so samice v posebej dobri fizični kondiciji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Dva primera rojstva dvojčkov v treh mesecih sta izjemen dogodek in predstavljata še en ključni pokazatelj, da predana prizadevanja za ohranitev vrste, ki se nadaljujejo kljub trenutni nestabilnosti v vzhodnem Kongu, še vedno podpirajo rast ogrožene populacije gorskih goril v narodnem parku Virunga," je dejal Jacques Katutu, vodja spremljanja in oskrbe goril v Virungi. Specialistična veterinarska oskrba ima ključno vlogo pri oživitvi te podvrste. V Ruandi, Ugandi in DRK so organizacije, kot so Gorilla Doctors, preprečile na desetine smrti z oskrbo živali, ki jih je prizadelo človeško vedenje, na primer s sprostitvijo goril, ki so se po nesreči ujele v pasti lovcev. Ena študija pripisuje polovico povečanja populacije gorskih goril zaslugam veterinarjev. V sedemdesetih letih je živelo le okoli 250 gorskih goril, mnogi pa so menili, da so živali obsojene na izumrtje. Desetletja intenzivnega dela za ohranitev so pomagala, da je populacija leta 2018 presegla 1000 posameznikov, od takrat pa so oblasti za ohranitev vrste status podvrste znižale iz kritično ogrožene na ogroženo. Del Virunge v DRK sicer ostaja eno izmed najbolj nevarnih območij na svetu za čuvaje. V zadnjih 20 letih je bilo v parku ubitih več kot 220 čuvajev, kjer uporniške skupine, kot je M23, druge milice in tudi banditi, delujejo brez posledic.