17-letnica z ograje odrinila napadalno medvedko in rešila svoje pse

Posnetek najstnice, ki se brez strahu požene v medvedko, da bi jo odgnala od svojih psov, je nastal 31. maja, ko v ZDA praznujejo Memorial Day oziroma dan spomina na vse vojake, ki so umrli med branjenjem države. 17-letnica je pokazala neverjeten pogum. Ko je opazila, da samica črnega medveda napada njene pse, se je pognala na teraso in do medvedke, ki jo je odrinila z ograje. Ta se je opotekla nazaj, nato spet zlezla na ograjo, a se je naposled umaknila. Medtem je 17-letnica zagrabila najmanjšega psa in ga odnesla v hišo, tja pa je prignala tudi ostale pse.