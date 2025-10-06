Neverjeten prizor: vozila brez pnevmatik in z odprtim prtljažnikom

Kot poroča net.hr, avtomobil na desni strani ni imel nameščenih pnevmatik, zaradi česar so iskre letele v vse smeri. Kljub temu je ženska nadaljevala z nevarno vožnjo, tudi v predoru, in med drugim prevozila dvojno polno črto.
Ves čas je vozila še z odprtim prtljažnikom.
Policisti so voznico Renaultovega clia ustavili in jo pridržali. Kot je za hrvaške medije pojasnila tiskovna predstavnica šibeniške policije Sanja Baljkas, so žensko privedli na policijsko postajo zaradi ogrožanja varnosti v cestnem prometu.
