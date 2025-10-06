Svetli način
Tujina

Neverjeten prizor: vozila brez pnevmatik in z odprtim prtljažnikom

06. 10. 2025 10.46

M.S.
14

Vozniki in policisti v Šibeniku so bili v nedeljo priča neverjetnemu prizoru. Voznica Renaultovega clia se je na cesto podala brez dveh pnevmatik, poleg tega pa je vozila še z odprtim prtljažnikom. Policija je žensko pridržala.

Kot poroča net.hr, avtomobil na desni strani ni imel nameščenih pnevmatik, zaradi česar so iskre letele v vse smeri. Kljub temu je ženska nadaljevala z nevarno vožnjo, tudi v predoru, in med drugim prevozila dvojno polno črto.

Ves čas je vozila še z odprtim prtljažnikom. 

Renault clio brez pnevmatik.
Renault clio brez pnevmatik. FOTO: Net.hr

Policisti so voznico Renaultovega clia ustavili in jo pridržali. Kot je za hrvaške medije pojasnila tiskovna predstavnica šibeniške policije Sanja Baljkas, so žensko privedli na policijsko postajo zaradi ogrožanja varnosti v cestnem prometu. 

šibenik clio nevarna vožnja
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kladivo
06. 10. 2025 12.38
Hehe reklama za clia zmore kar drugi ne kaj pa se sploh imajo veliki 🤣 cudno da je slo ponavadi diferencil zene tisto polosoino ki gre lazje vrtet
ODGOVORI
0 0
ata_jez
06. 10. 2025 12.34
Prava kocijuta! 😁
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
06. 10. 2025 12.26
+1
Meni diši na promile tudi.
ODGOVORI
1 0
galeon
06. 10. 2025 12.14
+5
Bravo renault. To drugi ne morejo.
ODGOVORI
5 0
Ročak
06. 10. 2025 12.11
+3
Ko misliš, da si v življenu že vse videl....
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
06. 10. 2025 12.31
Aaa, sem videl enega Avstrijca s kompanjonom v avtu brez dveh sprednjih pnevmatik. Ko je še bil makadam, sta me športno prehitela na cesti Soriška Planina - Bohinjska Bistrica, nekjer na pol klanca navzdol. Vse od spredaj, spodaj je imel razbito.
ODGOVORI
0 0
Colgate
06. 10. 2025 12.08
+1
haha
ODGOVORI
1 0
devlon
06. 10. 2025 12.05
+3
Peš pa le ni blo treba it..
ODGOVORI
3 0
tornadotex
06. 10. 2025 12.03
+1
Njej je dobesedno gorelo pod nogami...
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
06. 10. 2025 11.51
+3
Pa to lahko nardi samo pijanc al pa ženska za volanom
ODGOVORI
5 2
smetilka
06. 10. 2025 11.34
+1
temu se reče živčni zlom
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
06. 10. 2025 11.31
-4
ni vidu da mu mankata dve gume
ODGOVORI
0 4
Nikdar več
06. 10. 2025 11.22
+5
Ne morejo je kaznovati zaradi slabih gum, ker jih ni.
ODGOVORI
5 0
tornadotex
06. 10. 2025 12.04
+0
Lahko jo kaznujejo, ker je imela premalo profila.
ODGOVORI
1 1
