Je brazilski pevki in poslanki v sedmem poskusu 'le' uspelo ubiti moža?

V sedmem poskusu ji je uspelo ubiti moža, pred roko pravice pa jo ščiti poslanska imuniteta. Brazilijo je šokirala filmska zgodba Flordelis de Souza, 59-letne kongresnice iz Ria de Janeira, ki se je iz revne favele najprej povzpela na glasbene odre, vpliv in moč pa okusila ob vstopu v politiko. Zvezdnica je mati 55 otrok, od tega je 51 posvojencev. Z enim od njih se je nato tudi poročila, po dobrih dveh desetletjih pa se je zakon končal krvavo. 16 let mlajšega soproga so lani pred njuno domačo hišo pokosili streli. Kongresnica vztraja, da je umrl med ponesrečenim ropom, policisti pa so aretirali pet njenih otrok in vnukinjo, ki naj bi ji pomagali uresničiti zlovešči načrt.