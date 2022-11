Neverjetna najdba, ki bi lahko na novo spisala zgodovino

Kipe so odkrili med arheološkim izkopavanjem ruševin nekdanjega svetišča v kraju San Casciano dei Bagni v Sieni. Kipi, ki upodabljajo različne antične bogove, naj bi bili stari okoli 2300 let. Svetišče so najprej ustanovili Etruščani, nato pa so ga razširili Rimljani. Med triletnimi arheološkimi izkopavanji na tem mestu so našli tudi približno 5000 zlatih, srebrnih in bronastih kovancev.

Arheolog Jacopo Tabolli, ki je vodil projekt, je odkritje označil za neprimerljivo. Dejal je, da bo najdba osvetlila obdobje, ko so odkriti bronasti kipi nastali, torej obdobje od približno 2. stoletja pred našim štetjem do 1. stoletja našega štetja. V tem času je bila starodavna civilizacija Etruščanov postopoma vključena v rimski imperij. "Toskansko najdišče je največje nahajališče bronastih kipov iz etruščanske in rimske dobe doslej, in eno najpomembnejših v celotnem Sredozemlju, še posebej zato, ker so bili do zdaj najdeni ohranjeni kipi iz tega obdobja večinoma iz terakote," je dejal Tabolli.

Na najdbah so še vedno ohranjeni napisi v etruščanskem in latinskem jeziku, vključno z imeni vplivnih etruščanskih družin. Da so kipi tako zelo dobro ohranjeni, pa je zaslužna topla izvirska voda in blato, ki sta prekrila kipe.