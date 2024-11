Neverjetna presaditev obraza: 30-letnik se lahko znova smeji

Bil je odličnjak, kapetan nogometne ekipe, vedno si je postavljal visoka merila. A 5. marca 2014 je bil za takrat novopečenega, 19-letnega študenta iz Michigana, ki je prišel domov na počitnice, pritisk očitno prevelik.

"Pogledal sem in videl, da je omarica z orožjem odprta," se spominja Derekov oče Jerry Pfaff. "Ne spomni se, da je odšel ven, ne spomni se, da se je ustrelil," pravi njegova mama.

Derek je poskus samomora preživel, a ostal brez večine obraza. Kljub 58 operacijam je postal neprepoznaven, imel je težave z dihanjem, hranjenjem, govorom. "Po zadnji operaciji je zdravnik rekel staršema, da nima več kaj storiti, da nas lahko samo napoti na presaditev obraza," pove Derek Pfaff.

Gre za zelo redko operacijo, ki jo izvaja le nekaj ekip na svetu, razlaga vodja oddelka za rekonstrukcijsko kirurgijo na sloviti kliniki Mayo v Minnesoti. "Operacija srca reši življenje, operacija ledvice reši življenje, presaditev obraza pa povrne življenje. Lahko živiš brez njega, a zamujaš življenje," pravi plastični kirurg Samir Mardini.

Strokovnjaki so se na zahteven poseg pripravljali kar devet mesecev, vadili so virtualno in s pomočjo modelov iz 3D tiskalnika. Februarja letos so dobili darovalca. "V Derekovem primeru je darovalčevo tkivo vključevalo del čela, zgornje in spodnje veke na desni strani, nos, usta, zgornjo in spodnjo čeljust vključno z zobmi, pa tudi kožo, mišice in živce celega obraza in vratu," razlaga Mardini.