Neverjetne fotografije lave, ki 'požira' islandske ceste in gozdove

Vulkan v bližini islandske prestolnice je v sredo zvečer ponovno izbruhnil, po svetu pa so zakrožile neverjetne fotografije lave, ki 'požira' gozdove in ceste. Gre za že sedmi tovrstni izbruh na tem območju od decembra lani. Na jugozahodu Islandije so tako znova evakuirali ribiško vas Grindavik in tamkajšnjo turistično atrakcijo Modra Laguna.

Vulkan je izbruhnil v sredo pozno zvečer, čeprav je islandski meteorološki center ocenil, da je izbruh novembra zelo malo verjeten, poroča islandska nacionalna radiotelevizija RUV. Benedikt Ófeigsson, specialist za merjenje deformacij pri meteorološkem centru, je pripomnil, da je ta izbruh približno polovico manjši od zadnjega izbruha, ki se je zgodil avgusta.

Izbruh je presenetil tako širšo javnost kot tudi znanstvenike. "Mislili smo, da je malo verjetno, da bi se to zgodilo," je pojasnil in dodal, da pred začetkom izbruha ni bilo močnih tipičnih znakov, kot sta povečana seizmična aktivnost in širitev podzemnega volumna. "Zato smo pričakovali, da imamo do izbruha še nekaj tednov," je pojasnil. Od prvih znakov premikanja magme pa do začetka izbruha je minilo le 45 minut. "V preteklosti smo se že soočili s tako kratkimi opozorilnimi časi, ki včasih niso daljši od pol ure. To je realnost, s katero imamo zdaj opravka," je dejal Benedikt. Vulkanska aktivnost se umirja RUV poroča še, da se vulkanska aktivnost počasi umirja. Njihov novinar je povedal, da so se vulkanski kraterji včeraj čez dan opazno zmanjšali. "Ko smo pregledali kraterje, jih skoraj ni bilo mogoče prepoznati – precej manjši so," je povedal. Je pa ob tem opozoril, da bi se lahko situacija še spremenila in da bi do znatnega gibanja še lahko prišlo. Sicer se tudi po meritvah islandskega meteorološkega urada izbruh postopoma umirja.

Marca 2021 zabeležili prvi izbruh po osmih stoletjih Kot smo že poročali, so na islandskem polotoku Reykjanes marca 2021 zabeležili prvi izbruh ognjenika po osmih stoletjih. Leta 2022 in lani se je zvrstilo še več izbruhov vulkanov, zaradi česar so vulkanologi opozorili, da se je v regiji začelo novo obdobje seizmične aktivnosti. Na polotoku je letos večkrat prišlo do izbruhov, med katerimi je iz podolgovatih razpok v zemlji na površje pridrla lava. Ta je med enim izmed izbruhov januarja zajela tri hiše na severnem robu vasi Grindavik.

