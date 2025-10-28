Neverjetni posnetki iz očesa orkana, Melissa močnejša od Katrine

Turbopropelersko letalo WP-3D Orion, znano kot Kermit, je v ponedeljek poletelo v oko orkana Melisse, ki se je okrepil v orkan najvišje, pete stopnje.

Kot poročata Newsweek in New York Times, je morala ekipa centra za letalske operacije ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) misijo zbiranja podatkov o intenzivnosti orkana kmalu prekiniti. Posadka je namreč naletela na izjemno hudo turbulenco. V severovzhodnem delu očesa nevihte so sicer izmerili hitrost vetra 265 kilometrov na uro, kar pomeni, da je orkan Melissa najmočnejša letošnja nevihta v Atlantiku.

Kot poroča CNN, se je najnižji centralni tlak nevihte v ponedeljek zvečer zmanjšal z 909 milibarov na 901 milibar. Nižji kot je tlak, močnejša je nevihta, podatki pa nakazujejo, da bi se lahko moč orkana v prihodnjih urah še okrepila. Za primerjavo: najnižji zračni tlak pri orkanu Katrina, ki je leta 2005 opustošil Louisiano, je bil 902 milibara, kar pomeni, da je Melissa močnejša, še poroča CNN.

Melissa se sicer z vetrovi prek 280 kilometrov na uro počasi in nezadržno približuje Jamajki. Obalo naj bi dosegla danes popoldne po srednjeevropskem času.

Premier Jamajke Andrew Holness je Jamajčane pozval k evakuaciji in opozoril, da na otoku nimajo infrastrukture, ki bi lahko prenesla orkan 5. stopnje. "Na kolenih sem in molim," je dejal.