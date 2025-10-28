Svetli način
Tujina

Neverjetni posnetki iz očesa orkana, Melissa močnejša od Katrine

Kingston, 28. 10. 2025 08.21 | Posodobljeno pred 35 minutami

Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje je objavila posnetek iz očesa orkana Melissa, najmočnejšega letošnjega neurja na svetu. Ekipa t. i. lovcev na orkane je morala misijo zbiranja podatkov o nevihti kmalu po vstopu v oko prekiniti zaradi izjemno hudih turbulenc. Zadnji podatki sicer kažejo, da je Melissa močnejša od orkana Katrina, ki je leta 2005 opustošil Louisiano.

Turbopropelersko letalo WP-3D Orion, znano kot Kermit, je v ponedeljek poletelo v oko orkana Melisse, ki se je okrepil v orkan najvišje, pete stopnje. 

Kot poročata Newsweek in New York Times, je morala ekipa centra za letalske operacije ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) misijo zbiranja podatkov o intenzivnosti orkana kmalu prekiniti. Posadka je namreč naletela na izjemno hudo turbulenco. V severovzhodnem delu očesa nevihte so sicer izmerili hitrost vetra 265 kilometrov na uro, kar pomeni, da je orkan Melissa najmočnejša letošnja nevihta v Atlantiku. 

Kot poroča CNN, se je najnižji centralni tlak nevihte v ponedeljek zvečer zmanjšal z 909 milibarov na 901 milibar. Nižji kot je tlak, močnejša je nevihta, podatki pa nakazujejo, da bi se lahko moč orkana v prihodnjih urah še okrepila. Za primerjavo: najnižji zračni tlak pri orkanu Katrina, ki je leta 2005 opustošil Louisiano, je bil 902 milibara, kar pomeni, da je Melissa močnejša, še poroča CNN. 

Melissa se sicer z vetrovi prek 280 kilometrov na uro počasi in nezadržno približuje Jamajki. Obalo naj bi dosegla danes popoldne po srednjeevropskem času. 

Premier Jamajke Andrew Holness je Jamajčane pozval k evakuaciji in opozoril, da na otoku nimajo infrastrukture, ki bi lahko prenesla orkan 5. stopnje. "Na kolenih sem in molim," je dejal. 

