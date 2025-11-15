Neverjetni prizori: morska pena prekrila vse pred seboj

Neurje Claudia težave povzroča tudi v delih Združenega kraljestva, kjer se bojujejo s poplavami. Iz okolice enega najhuje prizadetih mest Monmouth v Walesu so danes na varno prepeljali številne prebivalce. Več avtomobilov je bilo zalitih z vodo, več ulic pa zaradi poplav zaprtih. Poplave so prizadele tudi sosednje predele Anglije.
Na jugu Irske so medtem zaradi posledic neurja številni ostali brez elektrike, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Iz Dublina pa prihajajo neverjetni prizori. Neurje je ob obali Dublina ustvarilo nenavaden prizor – ogromno količino morske pene. Naravni pojav, ki ga povzroča silovito penjenje morske vode, je veter nedaleč od Loughshinnyja nanesel na obalo in ustvaril prizore, ki so presenetili celo najstarejše prebivalce. Eden izmed prebivalcev je na družbenem omrežju X objavil videoposnetek neverjetne količine morske pene. Morska pena v Loughshinnyju v severnem Dublinu danes, je zapisal in dodal, da prebivalec, ki tam živi že 50 let, ni še nikoli videl česa takega.
Že od ponedeljka se sicer po dnevih dežja na območju obeta bistveno hladnejše vreme s temperaturami okrog ledišča.
Na Portugalskem umrla ženska
V regiji Algarve, kjer se nahaja tudi Albufeira, zaradi močnega vetra že več dni velja oranžno opozorilo. Neurje je danes prizadelo kamp na območju, pri čemer je po navedbah pristojnih umrla ženska, še dva človeka sta bila huje poškodovana.
Po navedbah virov pri civilni zaščiti, ki jih navaja italijanska tiskovna agencija Ansa, je umrla 85-letna Angležinja.
Še vsaj 19 ljudi je bilo lažje poškodovanih v zrušenju strehe v stavbi v bližnjem kraju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Nacionalna televizija RTP je prikazovala posnetke uničenja, na katerih je videti razbita okna avtomobilov, polomljene veje in škodo na poslopjih. Glede na poročanje portugalske tiskovne agencije Lusa vremenoslovci domnevajo, da je območje prizadel tornado, a so potrebna še dodatna preverjanja. Portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa je izrazil solidarnost z družinami prizadetih.
Neurje že več dni pesti tudi nekatere druge dele države. V četrtek so po poplavah na območju blizu Lizbone na njunem domu našli mrtev starejši par.
