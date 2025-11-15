Neverjetni prizori: morska pena prekrila vse pred seboj

Neurje Claudia težave povzroča tudi v delih Združenega kraljestva, kjer se bojujejo s poplavami. Iz okolice enega najhuje prizadetih mest Monmouth v Walesu so danes na varno prepeljali številne prebivalce. Več avtomobilov je bilo zalitih z vodo, več ulic pa zaradi poplav zaprtih. Poplave so prizadele tudi sosednje predele Anglije.

Na jugu Irske so medtem zaradi posledic neurja številni ostali brez elektrike, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Iz Dublina pa prihajajo neverjetni prizori. Neurje je ob obali Dublina ustvarilo nenavaden prizor – ogromno količino morske pene. Naravni pojav, ki ga povzroča silovito penjenje morske vode, je veter nedaleč od Loughshinnyja nanesel na obalo in ustvaril prizore, ki so presenetili celo najstarejše prebivalce. Eden izmed prebivalcev je na družbenem omrežju X objavil videoposnetek neverjetne količine morske pene. Morska pena v Loughshinnyju v severnem Dublinu danes, je zapisal in dodal, da prebivalec, ki tam živi že 50 let, ni še nikoli videl česa takega.