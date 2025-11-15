Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Neverjetni prizori: morska pena prekrila vse pred seboj

Dublin , 15. 11. 2025 19.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
4

V turističnem mestu Albufeira na jugu Portugalske je v divjanju neurja Claudia umrla ženska, več je bilo ranjenih. Območje kampa naj bi prizadel tornado. Silovito neurje številne težave povzroča tudi na Otoku, od koder med drugim poročajo o poplavah. Neverjetni prizori pa prihajajo iz Dublina, kjer so nekateri deli povsem prekriti z morsko peno.

Neurje Claudia težave povzroča tudi v delih Združenega kraljestva, kjer se bojujejo s poplavami. Iz okolice enega najhuje prizadetih mest Monmouth v Walesu so danes na varno prepeljali številne prebivalce. Več avtomobilov je bilo zalitih z vodo, več ulic pa zaradi poplav zaprtih. Poplave so prizadele tudi sosednje predele Anglije.

Na jugu Irske so medtem zaradi posledic neurja številni ostali brez elektrike, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Iz Dublina pa prihajajo neverjetni prizori. Neurje je ob obali Dublina ustvarilo nenavaden prizor – ogromno količino morske pene. Naravni pojav, ki ga povzroča silovito penjenje morske vode, je veter nedaleč od Loughshinnyja nanesel na obalo in ustvaril prizore, ki so presenetili celo najstarejše prebivalce. Eden izmed prebivalcev je na družbenem omrežju X objavil videoposnetek neverjetne količine morske pene. Morska pena v Loughshinnyju v severnem Dublinu danes, je zapisal in dodal, da prebivalec, ki tam živi že 50 let, ni še nikoli videl česa takega. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Že od ponedeljka se sicer po dnevih dežja na območju obeta bistveno hladnejše vreme s temperaturami okrog ledišča.

Na Portugalskem umrla ženska

V regiji Algarve, kjer se nahaja tudi Albufeira, zaradi močnega vetra že več dni velja oranžno opozorilo. Neurje je danes prizadelo kamp na območju, pri čemer je po navedbah pristojnih umrla ženska, še dva človeka sta bila huje poškodovana.

Po navedbah virov pri civilni zaščiti, ki jih navaja italijanska tiskovna agencija Ansa, je umrla 85-letna Angležinja.

Preberi še Potopljene ceste, hiše in trgovine zajela blatna voda, najhuje še prihaja

Še vsaj 19 ljudi je bilo lažje poškodovanih v zrušenju strehe v stavbi v bližnjem kraju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nacionalna televizija RTP je prikazovala posnetke uničenja, na katerih je videti razbita okna avtomobilov, polomljene veje in škodo na poslopjih. Glede na poročanje portugalske tiskovne agencije Lusa vremenoslovci domnevajo, da je območje prizadel tornado, a so potrebna še dodatna preverjanja. Portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa je izrazil solidarnost z družinami prizadetih.

Neurje že več dni pesti tudi nekatere druge dele države. V četrtek so po poplavah na območju blizu Lizbone na njunem domu našli mrtev starejši par.

claudia vreme
Naslednji članek

Več tisoč ljudi na ulicah Skopja: 'Sistem ubija, pravica za Kočane'

SORODNI ČLANKI

Potopljene ceste, hiše in trgovine zajela blatna voda, najhuje še prihaja

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emtisunce
15. 11. 2025 21.11
Popolnoma naravno in NIČ neverjetnega.
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
15. 11. 2025 20.24
+0
še ena iz dnevne kvote "naj bi".
ODGOVORI
1 1
Albert Konečnik
15. 11. 2025 20.18
-2
Ta pena je mikro skupek razne svinjarije, ki jo povzroča človek in ki nas počasi in sigurno zastruplja.
ODGOVORI
0 2
jedupančpil
15. 11. 2025 20.15
+1
ime so taprav izbral
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330