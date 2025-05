Neverjetni prizori na grški Kreti: rdeči oblak prekril nebo

Ogromen oblak peska je v zadnjih 24 urah prekril grški otok Kreta in ustvaril apokaliptične prizore. Mesto je prekril rdečkast prah iz Sahare in popolnoma umazal ozračje, poroča Net.hr.

Medtem ko je bilo nebo obarvano rdeče, so bila vozila, hiše in ulice prekriti z debelo plastjo afriškega peska. Vroči jugozahodni veter in ciklon z Egejskega morja sta poleg peska dvignila tudi temperature, tako da je temperatura dosegla 37 stopinj Celzija, nato pa ob prodoru hladnega zraka hitro padla na 25 stopinj.

Saharski pesek sicer ni prizadel kmetijskih pridelkov, so pa prebivalci porabili velike količine vode za pranje domov, dvorišč in avtomobilov, poročajo grški mediji.