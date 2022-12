Neverjetno božično darilo: 165 vaščanov zadelo 143 milijonov evrov

"Najlepše božično darilo," je zadetek komentirala tiskovna predstavnica loterije Joke Vermoere in dodala, da skupinski zadetki za Belgijo niso običajni. Kot je dodala ob novici o neverjetnem skupinskem zadetku, tako velike skupine, ki bi vplačala zmagovalno kombinacijo, še niso imeli.

165 vaščanov je v skupini 'hranilnik' prispevalo enake zneske, nato pa so z zbranim denarjem vplačali kombinacije in upali, da bo letošnji december pri njih še posebej vesel. In sreča se jim je nasmehnila, saj so zadeli kar 142.897.164 evrov, kar pomeni, da bo vsak od njih na račun prejel kar 868.000 evrov.