'Neverjetno in nenormalno': na Antarktiki topleje kot na slovenski obali

Rekordne temperature bo morala sicer najprej potrditi še Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Kot poudarjajo vremenoslovci, gre za trend dvigovanja temperatur na Antarktiki, ki so se od predindustrijske dobe povišale za tri stopinje Celzija. Znanstveniki, ki zbirajo podatke z merilnih postaj, nov rekord opisujejo kot "neverjeten in nenormalen".

Medtem ko so temperature na vzhodni in osrednji Antarktiki razmeroma stabilne, je vse več zaskrbljenosti glede zahodne Antarktike, kjer segreti oceani spodkopavajo ledenika Thwaites in Pine Island. Doslej je sicer prišlo le do razmeroma majhnih dvigov morske gladine, vendar bi se, v primeru, da pride do trajnega dviga temperatur, to lahko hitro spremenilo, opozarjajo znanstveniki.

Zaradi rasti temperatur je najbolj prizadet Antarktični polotok - dolg prst kopnega, ki se razteza proti Argentini. Topla zimska obdobja so že terjal davek pri populaciji živali. V kolonijah pingvinov naj bi zabeležili več kot 50 odstotni upad populacije. Schaefer je dejal, da podatki, ki jih zbirajo na teh območjih, kažejo na prihodnost ostalih delov ledene celine.