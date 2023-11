Avstralski kmet preživel napad krokodila tako, da ga je ugriznil v veko

Preizkušnja Colina Deverauxa se je začela, ko se je med potovanjem ustavil ob jezeru Finnis in skušal tam postaviti ograjico. Ko pa se je začel oddaljevati, je začutil neprijeten oprijem na svoji nogi. V njegovo desno nogo je svoje ostre zobe namreč zaril trimetrski krokodil. To pa se ni končalo pri ugrizu, krokodil je namreč Avstralca zvlekel pod vodo in zdelo se je, da zanj ni več nobenega izhoda.

"Bil sem v tako nerodnem položaju, vendar sem slučajno z zobmi ujel njegovo veko. Bila je precej debela, kot da bi z zobmi držal usnje, vendar sem povlekel veko še močneje in krokodil je popustil," je za BBC pojasnil Avstralec. "Hitro sem odskočil od njega in se odpravil na kraj, kjer sem pustil avto. Nekaj časa me je krokodil zasledoval, morda kakšne štiri metre, potem pa se je ustavil in vrnil nazaj."

Kljub uspešni rešitvi Deveraux iz boja ni odšel nepoškodovan. Z brisačo in vrvjo je za silo zaustavil krvavitev v nogi, poklical brata, ta pa ga je odpeljal 130 kilometrov stran v najbližjo bolnišnico Royal Darwin Hospital. "Če bi me ugriznil kje drugje, bi se stvar drugače končala," je kasneje dejal. "To pomeni, da moram spremeniti svoje življenje, predolgo sem že hodil po tej močvirnati deželi in popravljal ograje. To mi je odprlo oči."

Krokodili so sicer na tem območju (Severni teritorij) zakonsko zaščiteni, saj veljajo za zelo zanimive tako za znanost kot za turiste. Zadnji smrtni napad krokodila se je zgodil aprila letos na reki Kennedy na polotoku Cape York v Queenslandu.