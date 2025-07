Neverjetno reševanje v Parizu: posnetek obkrožil svet

Fousseynou Cissé je z ženo in otrokom že zapustil gorečo stavbo, ko mu je sosed povedal, da dve družini ne moreta ven, poroča Le Parisien. Brez pomišljanja se je vrnil, se povzpel v šesto nadstropje in vstopil v stanovanje tik ob gorečem. A da bi ujeti družini rešil, to ni bilo dovolj.

Posnetek dramatičnega reševanja, ki so ga najprej objavili na TikToku, ga prikazuje, kako stoji na ozki polici visoko nad tlemi, in šestim stanovalcem enemu za drugim pomaga na varno. Najprej sta bila na vrsti dva majhna otroka, še v plenicah. Nato dečka, stara devet in enajst let, nazadnje še mami.

Prepričana sem bila, da bom umrla skupaj z otrokom, dokler ni prišel Cissé, je pozneje dejala ena od rešenih žensk.