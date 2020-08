Mlada Libanonka si ni nikoli predstavljala, da bo njen poročni posnetek v hipu zakrožil po svetu. A se je to zgodilo zaradi eksplozije, ki je odjeknila ravno v času, ko je svojemu poročnemu fotografu pozirala v beli obleki. "Spraševala sem se, kaj se je zgodilo, ali bom umrla," je dejala nevesta, ki je srečna, da sta z možem še živa.

29-letna libanonska nevesta Israa Seblani je zdravnica, ki živi v ZDA. V Libanon je zaradi priprav na poroko s svojim izbrancem, 34-letnim bejrutskim poslovnežem Ahmadom Subeihom, prispela pred tremi tedni. "Pripravljala sem se na svoj velik dan kar dva tedna in sem se ga veselila kot vsa dekleta. Poročila se bom. Moji starši bodo veseli, ko me bodo videli v beli obleki, kot princeska bom," je za Reutersopisovala pričakovanje usodnega dne. Kot vsaka nevesta, je želela, da bi bil njun poročni dan popoln in nepozaben. Slednje je zagotovo bil, a ne le iz osebnih razlogov, pač pa predvsem zaradi eksplozije in posnetka, ki je nastal med poročnim snemanjem.

Ko se je namreč kameri vsa srečna nastavljala v dolgi beli poročni obleki na trgu pred hotelom, v katerem bi morala z ženinom preživeti prvo poročno noč, se je zaslišal grozovit pok, nato pa je vse prisotne spodnesel silovit udarni val eksplozije. Dramatični posnetek je zakrožil po spletu. "Kar se je zgodilo med eksplozijo tukaj – ni besed, s katerimi bi to opisala ... Bila sem pretresena, spraševala sem se, kaj se je zgodilo, ali bom umrla. Kako bom umrla?" V trenutku se je prizorišče spremenilo v pravo razdejanje, razbitine so ležale vsepovsod, trg pa je zajel gost oblak dima in prahu. "Začela sva hoditi naokoli in bil je skrajno žalosten prizor, ni moč opisati uničenja in zvoka eksplozije. Še vedno smo v šoku ... Nikoli nisem slišal nič podobnega tej eksploziji," je dejal ženin Ahmad. Ko je prišla k sebi po šoku, se je mlada zdravnica ozrla okoli sebe, da bi se prepričala, če kdo potrebuje zdravniško pomoč. K sreči nihče od prisotnih ni utrpel poškodb.

Po eksploziji sta mladoporočenca skušala nadaljevati s svojim poročnim dnem."Moj mož mi je dejal, da naj nadaljujeva, da se ne smeva ustaviti," je dejala. Priznala pa je, da z mislimi ni več bila pri stvari in da na dogodku ni bila povsem prisotna. "Hodila sem, moj obraz je bil nasmejan, na mojih ustnicah je bil nasmeh, a to je bilo vse. Nato smo se odpravili na večerjo," je dejala.

