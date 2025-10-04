Nevihta Amy na Irskem zahtevala življenje, Otok na udaru silovitega vetra

Na Irskem je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v petek brez elektrike ostalo približno 234.000 gospodinjstev, v grofiji Donegal pa je umrl moški v 40. letih. Nesreča je bila po navedbah tamkajšnje policije povezana z vremenom.

Na Škotskem in na Severnem Irskem so sunki vetra v petek dosegli rekordne vrednosti – v Tireeju na škotskih Hebridih so izmerili sunke do 154 kilometrov na uro, v Magilliganu v grofiji Londonderry pa do 148 kilometrov na uro, kar je najmočnejši oktobrski sunek v zgodovini Severne Irske, danes poroča britanska mreža BBC.

Na Škotskem je bilo davi po poročanju BBC brez elektrike 62.000 gospodinjstev, na tamkajšnjem železniškem omrežju pa so imeli okoli 80 incidentov zaradi podrtih dreves, zato so v Glasgowu do popoldneva ustavili vse vlake.