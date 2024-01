Nevihta Henk pustoši po Belgiji, Franciji in Nemčiji

V Franciji je najhuje na severovzhodu države na širšem območju od Calaisa do Arrasa, kjer so razglasili najvišjo stopnjo ogroženosti zaradi nevihte. Ne terenu je danes skoraj 600 gasilcev, ki pomagajo pri odpravljanju posledic nevihte, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi poplavljanja rek so morali evakuirati že skoraj 200 ljudi. Okoli 2100 ljudi nima dostopa do pitne vode, okoli 1450 pa jih nima dostopa do elektrike. Številne ceste so zaradi poplav zaprte.

Francija je na ravni EU zato zaprosila za pomoč v obliki zmogljivejših črpalk za vodo. Več držav je že obljubilo podporo.

V Belgiji pa je nevihta terjala najmanj eno smrtno žrtev. Zgodaj davi je v Vzhodni Flandriji umrla 59-letnica, ko jo je zadela ograja, ki jo je odtrgal veter. O poplavah poročajo s severa Belgije, še več rek pa bi lahko bregove prestopilo v prihodnjih urah, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Raven vode pa se dviguje tudi ponekod v Nemčiji, ki se je s poplavami soočala že v preteklih dneh. Najhuje je na območju Spodnje Saške, Saške-Anhalt in na severu Turingije. Pričakujejo da bi lahko do četrtka padlo do 80 mililitrov dežja.