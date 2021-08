Nevihta Henri dosegla severovzhod ZDA, v poplavah več mrtvih in pogrešanih

V nedeljo je močna nevihta dosegla obalo Rhode Islanda, kjer je zemlja že tako razmočena. Močan dež je poplavljal ceste, mostovi so bili neprevozni. Ljudje so obtičali v osebnih vozilih, močan veter pa je povzročil, da je brez električne energije ostalo okrog 140 tisoč gospodinjstev. Najmanj 21 ljudi je mrtvih, 20 jih še pogrešajo. Čeprav je bil Henri iz orkana prekvalificiran v nevihto, še vedno pustoši s sunki vetra okrog 95 km/h.

Prebivalce Long Islanda in južnega dela Nove Anglije so oblasti opozorile, naj se pripravijo na močne sunke vetra in poplave. Zaradi Henrija bi lahko danes v predelih Long Islanda, Nove Anglije, jugovzhodnega New Yorka, New Jerseyja in severovzhodne Pensilvanije padlo od 8 do 15 centimetrov dežja. Obilno deževje pričakujejo tudi v delih severnega New Jerseyja v južnem New Yorku. "Tla so tako razmočena, da jih lahko poplavi že en centimeter dežja," je pozno v nedeljo opozoril guverner Connecticuta Ned Lamont.

Nacionalno središče za orkane je sporočilo, da počasi premikajoča se nevihta velikemu delu regije prinaša močne padavine. Sprva je kazalo, da bo pustošil orkan, na srečo pa se je nevarnost zmanjšala v nevihto, še preden je dosegla Novo Anglijo. Nevihta je potem prešla v tropsko depresijo, vendar je bila količina padlega dežja že tako velika, da strah pred poplavami ostaja. V noči na ponedeljek se je nevihta obrnila proti vzhodu in se premaknila nad Atlantski ocean.

Okrog 6 milijonov prebivalcev obalnega dela Long Islanda, Connecticuta in Massachusettsa je prejelo opozorilo, da se jim približuje orkan, ki je kasneje prešel v nevihto. Da jim grozi nevarnost tropske nevihte, pa je bilo opozorjenih več kot 36 milijonov ljudi v večjem delu južne Nove Anglije, New Yorku in New Jerseyju.

V Bostonu so oblasti v nedeljo zvečer opozarjale na močno plimovanje in poplavljanje morja, ki bi se lahko nadaljevalo do danes. Dejavnosti vzdolž turistično obremenjenega Long Wharfa so bile prekinjene, zaprta je železniška postaja ob obali. V New Yorku so odpovedali številne lete, prav tako so včeraj zaradi močnega deževja predčasno prekinili koncert v Centralnem parku. Brez zabave je ostalo okrog 60 tisoč ljudi, ki so se veselili prireditve – ta bi bila uvod v pokoronsko dogajanje.

Biden obljubil pomoč prebivalcem severovzhoda Med najbolj prizadetimi je mesto Waverly v bližini Nashvilla, kjer je poplavljenih na stotine hiš. Predstavniki tamkajšnjih oblasti so nenavadno močno nevihto primerjali z orkanom in dejali, da je voda narasla tako hitro, da se številni niso imeli časa umakniti na varno. " Mojo hišo je spodneslo s temeljev, medtem ko smo bili še vedno notri. Razbili smo kuhinjska okna in splezali na streho, kakor hitro se je dalo," travmatičen dogodek opisuje prebivalka Tennesseeja, ki se je skupaj z možem in 8-letnim sinom rešila zadnji trenutek. Ljudem, ki so utrpeli škodo zaradi orkana Henri, je ameriški predsednik zagotovil pomoč in razmere označil za katastrofalne. Joe Biden je v včerajšnjem nagovoru izrekel sožalje svojcem žrtev poplav v Tennesseeju. Zaradi neurij je tam po poročanju nekaterih medijev umrlo 22 ljudi. Po poročanju drugih je žrtev 21, med njimi so otroci in starejši. 20 ljudi še vedno pogrešajo. Po podatkih Nacionalnega centra za orkane je Henri v nedeljo s hitrostjo vetra okrog 56 km/h dosegel Connecticut in Massachusetts. Na Rhode Islandu je bil precej močnejši – sunki vetra so dosegali tudi do okrog 120 km/h.

icon-expand Na Rhode Islandu sunki vetra dosegajo tudi do okrog 120 km/h FOTO: AP

V New Jerseyju je okrog 200 ljudi iz svojih domov pred poplavami bežalo v višje ležeče predele, mnogi so se zatekli v hotele. V nekaterih delil New Jerseyja je do nedeljskega popoldneva padlo 20 centimetrov dežja, poplavljalo je avtomobile in ulice. V Newarku, najbolj naseljenem mestu v New Jerseyju, so gasilci reševali 86 ljudi v 11 intervencijah, povezanih s poplavami. Guverner Phil Murphy je včeraj zvečer dejal, da bi lahko bilo stanje še slabše.