Nevihta Juliette več španskih krajev zavila v leden mraz in sneg

Zime še vedno ni konec tudi za prebivalce nekoliko toplejših krajev. Zasnežene ulice in hribi so na ponedeljkovo jutro presenetili prebivalce več španskih mest. Termometri so v preteklih dneh pokazali tudi do -10 stopinj Celzija.

Na Majorki so v ponedeljek in torek razglasili rdeči alarm, saj vremenoslovci napovedujejo tudi do 40 centimetrov snega, manjše količine pa pričakujejo tudi v nižjih predelih in ob morju.

Nepričakovana snežna pošiljka je s seboj prinesla tudi težave v transportu. Več cest je bilo zaprtih, kar je Špancem otežilo potovanje v druge kraje. Na podlagi uradnih poročil je bilo po vsej Španiji izdanih 114 opozoril zaradi sneženja in padajočih temperatur.

Španski vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature v prihodnjih dneh tudi nižje, saj nevihta Juliette še ne popušča.