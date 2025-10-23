Svetli način
Tujina

Nevihta na Korziki terjala življenje nemškega turista

Ajaccio, 23. 10. 2025 20.19 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , Ti.Š.
Na francoskem otoku Korzika v Sredozemskem morju je med neurjem umrl nemški turist, ki se je utopil v naraščajoči reki. 45-letnika je med kopanjem v reki Fango v bližini kraja Galeria na severozahodu otoka namreč presenetilo hitro naraščanje vode, so sporočili gasilci. Reševalci so uspeli rešiti njegovo ženo ter dva otroka.

V času nesreče je na Korziki veljala druga najvišja stopnja nevarnosti za neurje – oranžna, oblasti pa so opozarjale na nevihte z vetrom do 170 kilometrov na uro.

Med neurjem je reka La Fango po navedbah gasilcev zelo hitro narasla. V iskanju sprva pogrešanega Nemca je sodelovalo 12 gasilcev, šest posebnih reševalcev iz vode in helikopter. Moškega so nato 300 metrov stran našli mrtvega.

Župan občine Galeria je obžaloval, da za poplavno ogroženo dolino še ni bil uveden sistem za opozarjanje pred izrednimi vremenskimi pojavi FR-Alert, ki bi v takšnih primerih poslal opozorilo na vse mobilne telefone v regiji.

Neurje je sicer povzročilo tudi izpad elektrike za približno 60.000 prebivalcev.

KOMENTARJI (5)

oježeš
23. 10. 2025 21.31
Potem obveščanje po mobitelih le prinaša tudi nekaj dobrega.
Spijuniro Golubiro
23. 10. 2025 21.16
Grozy jd samo politika
Nace Štremljasti
23. 10. 2025 21.11
+2
lepo počakaš da se približa neurje,potem pa na kopanje bolano do konca
Spijuniro Golubiro
23. 10. 2025 21.10
+2
Če bi bil v gostilni bi bil bil okej.
Zmaga Ukrajini
23. 10. 2025 21.09
+3
Grozno, da takole izgubiš moža, otroci pa očeta.
