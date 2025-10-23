Nevihta na Korziki terjala življenje nemškega turista

V času nesreče je na Korziki veljala druga najvišja stopnja nevarnosti za neurje – oranžna, oblasti pa so opozarjale na nevihte z vetrom do 170 kilometrov na uro.

Med neurjem je reka La Fango po navedbah gasilcev zelo hitro narasla. V iskanju sprva pogrešanega Nemca je sodelovalo 12 gasilcev, šest posebnih reševalcev iz vode in helikopter. Moškega so nato 300 metrov stran našli mrtvega.

Župan občine Galeria je obžaloval, da za poplavno ogroženo dolino še ni bil uveden sistem za opozarjanje pred izrednimi vremenskimi pojavi FR-Alert, ki bi v takšnih primerih poslal opozorilo na vse mobilne telefone v regiji.

Neurje je sicer povzročilo tudi izpad elektrike za približno 60.000 prebivalcev.