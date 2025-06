Nevihte tudi v Nemčiji, zabeležili naj bi tornado

Nemška meteorološka služba (DWD) je v četrtek popoldne izdala opozorilo zaradi močnih neviht s sunki vetra do 105 kilometrov na uro. Prebivalce so pozivali, naj se ne zadržujejo na prostem.

Okoli pete ure popoldne so se nevihtne celice usmerile proti Berlinu, kjer so morali za kratek čas ustaviti mestni železniški promet. Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Deutsche Bahn, je namreč na železniške tire padlo več dreves.

Na območju bavarske prestolnice München so zabeležili na stotine udarov strel, nevihte pa so ovirale tudi letalski promet.

O težkih vremenskih razmerah so poročali tudi iz nemške zvezne države Turingije. Največ škode je nastalo v mestu Dingelstädt, kjer naj bi po prvih podatkih pristojnih služb nastal tornado.

Nevihte so včeraj prizadele tudi Avstrijo. V kraju Fügen na Tirolskem so gasilci debelo, petcentimetrsko točo odstranjevali z lopatami in bagri, je poročal avstrijski ORF. Močan nevihtni sistem se je razvil tudi na območju Gradca, od koder so poročali o močnih sunkih vetra, nalivih in toči.