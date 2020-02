Nevihtna fronta grozi severni Evropi, prihaja do motenj v prometu

Zaradi močnega vetra in obilnih padavin na Otoku pričakujejo težave v prometu, oskrbi električne energije in morebitno gmotno škodo, poroča britanska mreža BBC.

Letalske družbe so že odpovedale na desetine domačih in mednarodnih letov, železnice pa so ljudem odsvetovale nenujna potovanja. Vsi, ki potujejo s trajekti, morajo računati na zamude ali odpovedi. Motnje v prometu bi lahko trajale do ponedeljka zjutraj.

Pričakovati je tudi odpovedi športnih prireditev. V Londonu so morali odpovedati tekaško prireditev, na kateri naj bi sodelovalo 25.000 tekačev. Zaprti so tudi vsi večji parki.

Irska meteorološka služba je opozorila, da bi lahko vetrovi dosegli hitrost od 65 do 80 kilometrov na uro, ponekod pa celo 130 kilometrov na uro. Posvarili so tudi pred poplavami na obalnih območjih, še zlasti vzdolž zahodne in severozahodne irske obale.