Nevladne organizacije kritične do bruseljskega svežnja ukrepov za zmanjšanje izpustov

Paket predlaganih politik, ki ga je danes predstavila Evropska komisija, ne bo ustrezno naslovil podnebne krize, so sporočili iz nevladne organizacije Greenpeace. "Proslavljanje teh politik je podobno, kot če bi skakalec v višino prejel medaljo za to, ker je stekel pod letvico," je ponazoril direktor Greenpeacea EU Jorgo Riss .

Celoten načrt namreč po oceni Greenpeacea temelji na prenizkem cilju in ni v skladu z znanstvenimi dognanji. Cilj znižanja izpustov toplogrednih plinov za 55 odstotkov do sredine stoletja je po Rissovih navedbah daleč od tega, kar znanost opredeljuje kot potrebno za omejitev dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja, s čimer bi se izognili zlomu narave, gospodarstva in družbe.

Evropski okoljski urad, mreža več kot 170 nevladnih okoljskih organizacij iz več kot 35 držav, ocenjuje, da paket Pripravljeni na 55 pušča odprta vrata premogu, plinu in nafti, da še vsaj dve desetletji ostanejo v evropskem energetskem sistemu. Obenem račun za nastalo škodo izstavlja evropskim državljanom, so zapisali v sporočilu na spletni strani. "Kar je po oceni komisije pripravljenost na 55, je neprimerno za naš planet in nepravično do družbe," je ocenila predstavnica urada za podnebne politike Barbara Mariani. Med drugim je ocenila, da paket še vedno premalo obveznosti nalaga sektorjem, ki so med največjimi onesnaževalci, kot sta težka industrija in kmetijstvo.

Cilji na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti so daleč pod ambicijo, ki bi omejila globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija, in na nacionalni ravni niso zavezujoči. To bo zamaknilo energetsko tranzicijo, so prepričani v nevladni organizaciji. Tudi v Svetovnem skladu za naravo (WWF) so do predloga kritični. "Dobri nastavki, a veliko premalo," je mnenje WWF o paketu po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povzel predstavnik WWF za podnebje Karl Schellmann. Koraki gredo v pravo smer, a prepočasi in preveč zadržano.

"Z vidika znanosti je jasno, da bi bilo potrebno zmanjšanje izpustov za najmanj 65 odstotkov, da bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost in omejili segrevanje planeta na 1,5 stopinje Celzija. A že šibek kompromisni cilj bo s predlaganim načrtom komaj mogoče doseči," je menil Schellmann. V nevladnih organizacijah so prepričani, da je treba v prihodnjih pogajanjih z Evropskim parlamentom in državami članicami paket nujno izboljšati.