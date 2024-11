Na slovensko državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper izraelsko vodstvo

Organizacije so kazensko ovadbo vložile zoper premierja Benjamina Netanjahuja , nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta , načelnika generalštaba izraelske vojske Hercija Halevija in poveljnika kopenskih sil Tamirja Jadaia . Ovadbe so vložili tudi zoper ministre Rona Dermerja, Benija Ganca , Gadija Eisenkota in Arjeha Derija , ki so skupaj z Netanjahujem in Galantom tvorili oktobra lani ustanovljeni in junija letos ukinjeni vojni kabinet.

Koalicija nevladnih organizacij in iniciativ je danes na slovensko državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper več predstavnikov izraelskega političnega in vojaškega vrha za kazniva dejanja genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev, je sporočil zavod Pekarna Magdalenske mreže.

Kot so nevladne organizacije in iniciative sporočile, Slovenija v kazenskem zakoniku omogoča kazenski pregon zoper vsakogar, ki stori v tujini kaznivo dejanje, ki se po mednarodni pogodbi ali po splošnih pravnih načelih, ki jih priznava mednarodna skupnost, preganja v vseh državah, ne glede na to, kje je storjeno.

Pojasnjujejo tudi, da v Sloveniji velja načelo univerzalne veljave kazenskega zakonika ter univerzalne jurisdikcije. Posledično se lahko v Sloveniji začne preiskavo in kazensko preganja vsakogar, tudi državljane tuje države, ki je proti državljanu tuje države v tujini storil katero izmed kaznivih dejanj genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev.

Prijaviteljice kaznivih dejanj so Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Društvo Organizacija za participatorno družbo, inštitut Danes je nov dan, Slovenska filantropija, Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje, Focus, Mirovni inštitut in Gibanje za pravice Palestincev.

Organizacije so ovadbo vložile dan po tem, ko je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu izdalo naloge za prijetje Netanjahuja, Galanta in poveljnika palestinskega gibanja Hamas Mohameda Deifa.

Tožba na Nizozemskem

"Izrael je kriv genocida in apartheida ter uporablja nizozemsko orožje za vodenje vojne," je dejal Wout Albers, odvetnik, ki zastopa nevladne organizacije. Te trdijo, da Izrael v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu krši mednarodno pravo, pri čemer so se med drugim sklicevale na konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida.

Odvetnik Reimer Veldhuis, ki zastopa vlado, pa je dejal, da Nizozemska uporablja veljavno evropsko zakonodajo za izvoz orožja. Prepričan je, da bi bilo treba tožbo zavrniti. "Malo verjetno je, da bi pristojni minister izdal dovoljenje za izvoz orožja Izraelu, ki bi prispevalo k dejavnostim izraelske vojske v Gazi ali na Zahodnem bregu," je dodal.

Sodnica Sonja Hoekstra je medtem ob začetku sojenja pojasnila, da je cilj ugotoviti, "kaj lahko pričakujemo od države in ali lahko od države pričakujemo, da bo storila več oziroma ravnala drugače, kot ravna zdaj".

