Izrael izvedel nove smrtonosne napade na Gazo

Izrael je v noči na torek sprožil najobsežnejši val zračnih napadov na Gazo od prekinitve ognja, ki je veljala od 19. januarja. Prav tako je sprožil kopenske operacije v Gazi z namenom vnovične zasedbe koridorja Necarim in prepovedal promet po glavni cesti, ki povezuje sever in jug Gaze.

Bolnišnica se sicer nahaja na območju t. i. koridorja Necarim. Gre za okoli šest kilometrov širok pas med Izraelom in Sredozemskim morjem, ki ga je oblikovala in utrdila izraelska vojska. Do umika izraelskih sil ob uveljavitvi prekinitve ognja je koridor enklavo razdvajal na severni in južni del.

Izraelska vojska je tudi danes izvedela več napadov na sever in jug enklave. Prav tako je sporočila, da je uničila bolnišnico turško-palestinskega prijateljstva, ki so jo po njenih navedbah uporabljali borci Hamasa. Kot je pojasnila, so bili tarča napadov borci Hamasa v bolnišnici. Ta sicer ni delovala že več kot eno leto, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Vsem, ki se nahajajo na območju, označenem kot al Salatin, al Karama in al Avda, je to opozorilo pred napadom. Teroristične organizacije se vračajo na naseljena območja in iz njih izstreljujejo rakete (...) Za vašo varnost se nemudoma odpravite proti jugu v znana zaklonišča," je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik izraelske vojske.

Nevladniki oblasti pozivajo k ukrepanju za končanje izraelskih zločinov

"V zadnjem tednu spremljamo obnovitev izraelskega bombardiranja Gaze, medtem ko se še naprej stopnjujejo napadi izraelske vojske in nezakonitih naseljencev na palestinske skupnosti na nezakonito okupiranem Zahodnem bregu," je opozorila predstavnica AI Slovenije. Ministrstvu je predala zahteve za ukrepanje za ustavitev genocida nad palestinskim prebivalstvom.

Slovenske oblasti je tudi pozvala, naj uporabijo vsa orodja, da se zagotovi končanje izraelskih kršitev mednarodnega prava in pravic Palestincev. "Slovenija je dolžna zagotoviti, da njene institucije ali podjetja ne podpirajo oziroma na kakršenkoli drug način ne prispevajo k izraelskemu sistemu apartheida in drugim kršitvam mednarodnega prava," je dodala.

Tako predstavnica AI Slovenije kot predstavnica Gibanja za pravice Palestincev sta oblasti med drugim pozvali k uvedbi embarga na izvoz, uvoz in tranzit orožja in vojaške opreme v in iz Izraela, prekinitvi diplomatskih stikov z Izraelom, uvedbi gospodarskih ukrepov proti Izraelu in zagotavljanju, da pride do pregona vseh storjenih zločinov.

Fajonova zadržana do odprtja izraelskega častnega konzulata v Mariboru

Predstavniki obeh organizacij so okoli ministrstva razobesili sporočila mladih. Ti odločevalce v Sloveniji pozivajo k ukrepanju za končanje kršitev pravic Palestincev. Zbrane je pozdravila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in jih sprejela na sestanek na ministrstvu.

Tudi Fajon je obsodila zaostrovanje razmer v regiji. "Lahko smo priča novi eskalaciji na Bližnjem vzhodu. (...) Nadaljujejo se siloviti napadi izraelskih sil na Gazo, na Zahodni breg, blokirana je humanitarna pomoč, pogajanja o premirju so zastala in pogovarjamo se, kaj je mogoče storiti, glede na to, da gre tu očitno za grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava," je povedala.

"Delamo vse, kar je v naši moči in to nam vsi priznavajo, vključno z ljudmi v regiji," je nadaljevala in pozvala k umiritvi napetosti v regiji. Prav tako je dejala, da je Slovenija vedno zagovarjala zaostritev sankcij za voditelje, ki kršijo mednarodno pravo, za izvoz orožja in trgovinske sankcije, "ki pa žal ni suverena pristojnost Slovenije in zahteva soglasje znotraj EU".

"V tem trenutku, ko gre za trgovinske odnose, je slika precej težka, glede na to, da smo vendarle na skupnem evropskem trgu in trgovinska politika se tudi regulira enotno," je še dodala. V luči trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je tudi izrazila močne zadržke do odprtja izraelskega častnega konzulata v Mariboru.