Nevladniki v Nemčiji tožijo BMW in Mercedes-Benz

Nemška nevladna okoljska organizacija Deutsche Umwelthilfe (DUH) je vložila tožbo proti avtomobilskima podjetjema BMW in Mercedes-Benz, ki naj bi s svojim delovanjem poslabševala podnebno krizo. Nevladniki zahtevajo, da podjetji drastično znižata izpuste ogljikovega dioksida svojih vozil v skladu z določili pariškega sporazuma in nemškega podnebnega zakona.

Po navedbah nemške nevladne okoljske organizacije Deutsche Umwelthilfe (DUH) sta BMW in Mercedes-Benz še posebej osredotočena na fosilna goriva, enako velja za energetski koncern Wintershall Dea, ki mu s tožbo grozijo, a je še niso vložili. Energetika in promet sta odgovorna za polovico vseh izpustov toplogrednih plinov v Nemčiji, so zapisali v sporočilu za javnost na spletni strani.

icon-expand Sedež BMW v Münchnu FOTO: iStock

Tožbi proti avtomobilskima koncernoma so vložili v Stuttgartu in Münchnu v ponedeljek zvečer. Zahtevajo, da BMW in Daimlerjeva hčerinska firma Mercedes-Benz drastično znižata izpuste ogljikovega dioksida svojih vozil v skladu z določili pariškega sporazuma in nemškega podnebnega zakona, piše francoska tiskovna agencija AFP. Izpusti ogljikovega dioksida iz avtomobilskega prometa so se v zadnjih 25 letih povečali za pet odstotkov, navajajo v organizaciji. BMW in Mercedes-Benz po njihovem sodelujeta v "bizarnem dvoboju" proizvodnje največjih in najtežjih mestnih terencev. Prav tako jima očitajo, da sta z lobiranjem "aktivno preprečila" določitev konkretnega datuma, ko naj bi v Nemčiji in na ravni EU iz prodaje izključili avtomobile z motorjem na notranje izgorevanje. "Poslovni model teh velikih koncernov temelji na uničevanju našega okolja. O tem ni dvoma!" pišejo v DUH. Politiki očitajo, da se na to ne odziva. Tako na ravni EU ali v Nemčiji ni določen datum, ko naj bi na trgu prepovedali avtomobilske motorje z notranjim izgorevanjem ter odpiranje novih naftnih in plinskih polj.

icon-expand V Mercedes-Benzu so tožbo nevladnikov komentirali, češ da so se že dolgo nazaj jasno zavezali k postopnemu prehodu na podnebno nevtralnost. FOTO: Dreamstime