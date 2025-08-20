Kirurginja 12-letni hčerki dovolila, da zvrta luknjo v lobanjo pacienta

Pacient je bil 33-letni kmet, ki so ga po gozdarski nesreči januarja lani urgentno operirali v kliniki v Gradcu. Kljub domnevni udeležbi deklice je poseg potekal brez zapletov, je poročala tiskovna agencija APA, ki se sklicuje na navedbe vodstva bolnišnice.

Na kliniki so potrdili, da je bila deklica med operacijo prisotna na nevrokirurškem oddelku. Po navedbah anonimnega vira je 12-letnica tudi aktivno sodelovala pri operaciji, in sicer naj bi samostojno zvrtala luknjo v lobanjo. Deklica ni kazensko odgovorna.

Datum sojenja kirurgoma še ni določen. V primeru obsodbe jima grozi zaporna kazen do enega leta ali za do 720 dni globe.