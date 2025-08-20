Svetli način
Tujina

Kirurginja 12-letni hčerki dovolila, da zvrta luknjo v lobanjo pacienta

Gradec, 20. 08. 2025 18.57 | Posodobljeno pred 45 minutami

Avtor
STA , U.Z.
V Avstriji naj bi nevrokirurginja svoji hčeri lani dovolila sodelovanje pri operaciji. Po navedbah tožilstva v Gradcu je tedaj 12-letno dekle v operacijski dvorani zvrtalo luknjo v lobanjo pacienta. Proti zdravnici in še enemu kirurgu, ki je sodeloval pri posegu, so vložili obtožnico zaradi povzročitve telesne poškodbe.

Pacient je bil 33-letni kmet, ki so ga po gozdarski nesreči januarja lani urgentno operirali v kliniki v Gradcu. Kljub domnevni udeležbi deklice je poseg potekal brez zapletov, je poročala tiskovna agencija APA, ki se sklicuje na navedbe vodstva bolnišnice.

Na kliniki so potrdili, da je bila deklica med operacijo prisotna na nevrokirurškem oddelku. Po navedbah anonimnega vira je 12-letnica tudi aktivno sodelovala pri operaciji, in sicer naj bi samostojno zvrtala luknjo v lobanjo. Deklica ni kazensko odgovorna.

Datum sojenja kirurgoma še ni določen. V primeru obsodbe jima grozi zaporna kazen do enega leta ali za do 720 dni globe.

avstrija nevrokirurginja operacija hčerka gradec
jafalical
20. 08. 2025 19.43
+1
Ce je to res,je to mati,ki nima poslihtano v glavi,nima,nezrela osebnost,z motnjo ceprav je nevrokirurginja!Lahko je 100x izobtlrazena vendar ji manjka emaptije.Ce bi njenemu svojcu vrtal kdo tako po glavi,bi vsekakor norela,kaj?
ODGOVORI
2 1
nagec123
20. 08. 2025 19.42
+1
Izgubljate verodostojnost z svetlobno hitrostjo!!!
ODGOVORI
1 0
Trikrat cepljen
20. 08. 2025 19.41
Pa še res NI.
ODGOVORI
0 0
nagec123
20. 08. 2025 19.41
+1
27. augusta 2024 ste to že objavili!
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
20. 08. 2025 19.38
+1
Stare informacije
ODGOVORI
1 0
Sushilover
20. 08. 2025 19.37
+3
Planinšek Franci je v 2013 tudi izgubil službovanje v UKC na odd. plastične kirurgije ko je svojega takrat 14 letnega sina kar dvakrat pripeljal v operacijsko dvorano in insistiral, da gleda, pomaga pri estetskih plastičnih operacijah na uspavanih pacientih, ki tega niso dovolili.
ODGOVORI
3 0
nagec123
20. 08. 2025 19.34
+4
TO ste pa že lani objavljali, a nas imate za norca?
ODGOVORI
4 0
medusa
20. 08. 2025 19.33
+4
Ja in najbrž nima mama niti končka slabe vesti ,ker je boginja v svoji glavi.
ODGOVORI
4 0
zapiramvamustaaa
20. 08. 2025 19.29
+8
Noro kaj počnejo vse tej doktorji.Slabo mi pride ko slišim da potem še želijo povišanje plač ker z 7.000 euri na mesec nemorejo preživeti.
ODGOVORI
8 0
USAisGreat
20. 08. 2025 19.26
-10
Sigurno boljsa od slovenskih kirurgov!
ODGOVORI
1 11
Voly
20. 08. 2025 19.37
+1
Zakaj že? Kar tako na pamet, kajne?
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
20. 08. 2025 19.19
+11
To je pa že stara novica Res ste ažurni.
ODGOVORI
12 1
Rožle Patriot
20. 08. 2025 19.19
+10
Sam Bog ve, kdo vse vrta v naše glave ... v Sloveniji !!!
ODGOVORI
12 2
myomy
20. 08. 2025 19.20
+4
Pri moji se jim je sveder zlomil.
ODGOVORI
4 0
Rožle Patriot
20. 08. 2025 19.40
+1
Aha, maš glavo od mujota .. ha, ha .. !!!
ODGOVORI
1 0
joc771
20. 08. 2025 19.17
+3
20.8.2025, Odstopil direktor zdravstvenega doma, ki 13 ur na dan dela še v zasebni kliniki Dolgoletni direktor ZD Izola Evgenij Komljanec je imel dve možnosti. Ali se preneha ukvarjati z ortodontsko dejavnostjo, ki mu prinaša 300 tisoč evrov letnega dobička, ali pa preneha opravljati funkcijo v javnem zavodu. Izbral je drugo možnost.
ODGOVORI
3 0
defodil
20. 08. 2025 19.36
Seveda, vsak razumen bi tako ravnal. izjavil je: V ZZZ Orthodontio kot zdravnik specialist čeljustne ortopedije skrbim za zdravljenje večjega števila pacientov, katerih zdravstvene obravnave trenutno ne more nihče prevzeti, z morebitno prekinitvijo pa bi pri pacientih lahko prišlo do negativnih zdravstvenih posledic," je pojasnil odločitev.
ODGOVORI
0 0
joc771
20. 08. 2025 19.17
+3
20. 8. 2025, Pet let po aferi maske: zakaj je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zaustavila postopek proti Andreji Potočnik, nekdanji svetovalki Zdravka Počivalška, ki jo je policija kazensko ovadila zaradi poslov z zaščitno opremo? Policija je Počivalška kazensko ovadila zaradi suma nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme (2020). Tožilstvo je postopek preiskovalo več let, a dokazov za kazensko odgovornost ni bilo dovolj. Oktobra 2023 je višje sodišče v Ljubljani dokončno ustavilo postopek proti Počivalšku in soobtoženim, ker “ni bilo dokazov o kaznivem dejanju” pri poslih z maskami in ventilatorji.
ODGOVORI
6 3
myomy
20. 08. 2025 19.17
+2
Dajte nam raje Ruse in Ukrajince za glodat, kot pa to staro novico, 'bem vam sunac.
ODGOVORI
4 2
Rožle Patriot
20. 08. 2025 19.21
+2
Mogoče je tole drugi del ... nadaljevanke !?
ODGOVORI
2 0
Fair
20. 08. 2025 19.16
+8
A, ko ne veste, kaj objaviti, stare novice spet ven privlečete? O tem ste pisali že lep čas nazaj.
ODGOVORI
8 0
rdeca lula
20. 08. 2025 19.16
+1
ja in? brez zapletov? praksa iz prve roke na ziher...pri nas pa čakalne vrste do pogreba...ta narod je nor
ODGOVORI
1 0
9876543
20. 08. 2025 19.15
+6
Ta članek ste že objavili 27.08.2024.
ODGOVORI
6 0
Levi so barabe
20. 08. 2025 19.16
+4
Ne vejo več kaj bi pisali ko je vlada na počitnicah. Samo o vremenu pa o hrvaški
ODGOVORI
4 0
myomy
20. 08. 2025 19.18
+3
Kmalu bo obletnica vrtanja, pa so jo zopet objavili.
ODGOVORI
4 1
myomy
20. 08. 2025 19.14
+3
Ženske pač rade vrtajo po glavi, kaj čmo.
ODGOVORI
3 0
london1982
20. 08. 2025 19.14
+3
verjetno so punci sam rekli, da na kakšen gumb pritisne, medtem ko vsi ostali parametri so bili določeni s strani zdravniškega osebja. seveda to ni prav, ni pa spet tragedija
ODGOVORI
4 1
