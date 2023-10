Nevsakdanje podobe: porečje Amazonke v krempljih zgodovinske suše

Porečje Amazonke pesti suša, kakršne ne pomnijo že več generacij. Gladina reke je najnižja v več kot 120 letih, številni nekoč mogočni pritoki so skoraj povsem presahnili.

Rokavi več kot 2200 kilometrov dolgega Ria Negra, ki se pri Manausu izliva v Amazonko, so že povsem presušeni, na blatnih tleh so nasedli številni čolni in ladje, pa tudi plavajoče hiše. Tvegana je tudi plovba po glavnem toku, ki ima prav tako rekordno nizko gladino. Že od septembra tam na rešitev čaka oskrbovalna ladja, ki je poleg plina in zalog prevažala tudi vozila. Bila je na 280 kilometrov dolgi plovbi proti Borbi, mestecu ob reki Madeiri, še enem več tisoč kilometrov dolgem pritoku Amazonke. "Pomoč je prišla prepočasi, da bi lahko znova splavili ladjo, saj se je voda umikala izredno hitro," je po poročanju CNN pripovedoval kapitan Junior Cesar da Silva. "Na Madeiri so se pokazale plaže in skale, ki jih še nikoli nismo videli," je nadaljeval.

Pritoki so življenjska žila za številne skupnosti, ki so zdaj skoraj povsem odrezane od sveta, zaloge hrane, pitne vode in zdravil pa jim hitro kopnijo. Rekordna suša pomeni tudi udarec za divjino, ob visokih temperaturah, ki jo spremljajo, pa je po nekaterih cenah poginilo več kot sto kritično ogroženih rečnih delfinov.

Na nekaterih območjih so med julijem in septembrom zabeležili najmanj padavin od leta 1980, sušne razmere pa pričakujejo vsaj do decembra, ko naj bi zabeležili vrh vremenskega pojava El Nino, ki vpliva na temperature po vsem svetu in prispeva k segrevanju ozračja.