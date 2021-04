Požar uničil zgodovinsko tovarno v Sankt Peterburgu

Požar je izbruhnil okoli 12.30 ure po lokalnem času v drugem največjem ruskem mestu ter kmalu zajel vseh šest poslopij zgodovinske stavbe. Z ognjenimi zublji se je borilo okoli 300 gasilcev, ki pa jim je delo oteževal močan veter. Streha in tla več nadstropij so se zrušila, zgodovinska stavba je bila v požaru uničena. Gasilci so med gašenjem evakuirali okoli 40 ljudi. Oblak črnega dima pa se je valil skozi rusko kulturno središče.

Vzrok za požar še ni znan, preiskava pa že poteka.

Nevska manufaktura je zaživela leta 1841 kot proizvodnja blaga, v sovjetskih časih je bila nacionalizirana in delovala pod nadzorom državnih oblasti, leta 1992 pa so jo privatizirali. Nekateri predeli stavbe so bili v uporabi vse do danes, za proizvodnjo blaga ali kot pisarniški prostori. Drugi deli pa so bili v zadnjih letih zapuščeni. Skozi desetletja je opečnata stavba ob reki Nevi postala ena od zgodovinskih znamenitosti Sankt Peterburga. Leta 2001 so jo mestne oblasti dodale na seznam zgodovinskih in kulturnih znamenitosti.